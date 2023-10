DIRETTA/ Norvegia Spagna video streaming tv: i precedenti del match sono nove (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA NORVEGIA SPAGNA: I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Norvegia Spagna, partita di tradizione discreta ma nulla più, per via di nove precedenti, con un bilancio fino a questo momento di sei vittorie per la Spagna, un paio di pareggi e una sola affermazione per la Norvegia. Curiosamente, nel Novecento ci sono state appena tre amichevoli (che comprendono l’unico pareggio, uno 0-0 del 1996), il primo confronto ufficiale porta la data di martedì 13 giugno 2000 agli Europei e fu proprio il giorno del successo norvegese, 1-0 con gol di Iversen al 66’ minuto di gioco allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Da quel momento in poi sono tuttavia arrivate quattro vittorie della Spagna e un pareggio su cinque partite, tutte in contesti ufficiali, cioè il playoff di qualificazione a Euro 2004 e poi le due sfide nel girone di qualificazione per Euro 2020 ed infine naturalmente la partita d’andata di questo girone, disputata sabato 25 marzo scorso, con vittoria 3-0 per la Spagna a Malaga grazie al gol di Dani Olmo e alla doppietta di Joselu. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NORVEGIA SPAGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Norvegia e Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Calcio, incluso nella copertura Diretta Gol Euro 2024. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video tramite Now TV e Sky Go. Per farlo, è possibile scaricare le app ufficiali di queste piattaforme o accedere ai loro siti web utilizzando Smart TV o dispositivi mobili come computer, tablet, console o smartphone.

NORVEGIA SPAGNA: OCCASIONE PER LA ROJA!

Norvegia Spagna, in diretta domenica 15 settembre 2023 alle ore 20.45 presso l’Ullevall Stadion di Oslo, sarà una sfida valida per l’ottava giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. Le due squadre si collocano attualmente al secondo e al terzo posto in classifica, entrambe con l’obiettivo di vincere il loro scontro diretto e avanzare alla fase successiva dell’entusiasmante Europeo che si terrà in Germania.

La Norvegia arriva da una convincente vittoria per 4-0 contro il Cipro, un risultato che ha consentito alla squadra di progredire in classifica e di costituire una minaccia per la Spagna. D’altra parte, la squadra allenata da De La Fuente ha ottenuto un risultato positivo in casa contro la Scozia, imponendosi 2-0, sebbene i britannici abbiano mantenuto la loro posizione in testa alla classifica.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA SPAGNA

Le probabili formazioni della diretta Norvegia Spagna, match che andrà in scena all’Ullevall Stadion di Oslo. Per la Norvegia, Stale Solbakken schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nyland; Ajer, Ostigard, Strandberg, Bjorkan; Odegaard, Berg, Aursnes; Larsen, Haaland, Nusa. Risponderà la Spagna allenata da Luis de la Fuente con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, A. Baldé; Gavi, Rodri, Merino; Ferran Torres, Morata, Oyarzabal.

NORVEGIA SPAGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Norvegia Spagna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria della Norvegia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Spagna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











