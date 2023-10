PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SCOZIA/ Quote, dubbio portiere per la Roja (qualificazioniEuropei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SCOZIA: IL DUBBIO

Nelle probabili formazioni di Spagna Scozia possiamo dire che ci sia un forte dubbio per quanto riguarda la Roja: il ruolo di portiere. Luis Enrique agli Europei aveva puntato su Unai Simon, capace di scalzare il veterano David De Gea – oggi senza contratto dopo la rescissione con il Manchester United – e formalmente nuovo titolare della Spagna, ma oggi Luis De La Fuente potrebbe ritrovarsi a mischiare le carte. Oltre all’estremo difensore dell’Athletic Bilbao, la Spagna ha tra i suoi convocati Kepa Arrizabalaga e David Raya: il primo forse si è perso per strada rispetto a quando era più giovane.

Tuttavia è diventato titolare del Real Madrid e già nel Chelsea aveva riconquistato il posto che Edouard Mendy gli aveva strappato. Il secondo, già ottimo nel Brentford, è andato in prestito all’Arsenal dove ha scalzato Aaron Ramsdale, nuovo astro nascente del calcio inglese, e domenica ha mantenuto la porta inviolata contro il Manchester City. Che i Citizens non segnassero in Premier League non succedeva da maggio: era una partita contro il Brentford e in porta c’era lui. Dunque, possiamo dire che in Spagna Scozia probabilmente il titolare sarà ancora Unai Simon, ma a questo punto è lecito aspettarsi di tutto perché certamente la Roja può contare su tre ottimi portieri. (agg. di Claudio Franceschini)

SPAGNA SCOZIA: CHI GIOCA A SIVIGLIA?

Le probabili formazioni di Spagna Scozia ci introducono e avvicinano alla partita che si gioca giovedì 12 ottobre alle ore 20:45, presso l’Estadio de la Cartuja a Siviglia: siamo nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. La Spagna ha l’occasione di vendicare la sconfitta subita all’andata e fare un passo avanti forse decisivo verso la fase finale del torneo: vincendo questa sera la Roja sarebbe praticamente dentro salvo clamorosi ribaltoni, dunque è chiaro che si tratti di un match che Luis De La Fuente ha intenzione di preparare nel migliore dei modi.

La Scozia però ha impressionato nel corso di queste qualificazioni agli Europei 2024: i britannici hanno sempre vinto e infatti sono certi della loro ammissione, che potrebbe arrivare anche questa sera con una sconfitta qualora la Norvegia non dovesse riuscire a vincere, o comunque sarà eventualmente solo rimandata. Adesso vedremo cosa succederà a Siviglia, e a tale proposito noi dobbiamo valutare chi potrebbe giocare questa partita, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni di Spagna Scozia.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Spagna Scozia possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per il gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2024. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 5,25 che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 9,50 volte la vostra giocata

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SCOZIA

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Nel 4-3-3 di Luis De La Fuente per Spagna Scozia possiamo fare le nostre ipotesi: in porta c’è già l’imbarazzo della scelta ma il titolare dovrebbe rimanere Unai Simon, con Raya e Arrizabalaga che però sono validissime alternative. Difesa con Le Normand e Laporte che farebbero i due centrali, mentre sulle corsie laterali dovrebbero andare ad agire Carvajal a destra e Alejandro Balde che si sposterebbe sull’altro versante. Rodri sarà il playmaker di centrocampo, preferito eventualmente a Zubimendi; Gavi e uno tra Mikel Merino e Fabian Ruiz possono rappresentare le due mezzali, qui a dire il vero le alternative non sono tantissime. Ben di più in attacco, dove Morata dovrebbe ancora una volta essere insignito del ruolo di prima punta; insieme a lui potremmo aspettarci un Ferran Torres tornato in rampa di lancio e magari Oyarzabal, ma non va dimenticato che De La Fuente ha convocato anche il giovanissimo Lamine Yamal, peraltro andato a segno nell’ultima partita del Barcellona.

LE MOSSE DI STEVE CLARKE

Steve Clarke punta su un 5-4-1 per Spagna Scozia, ma l’atteggiamento della nazionale britannica farà sì che questo modulo diventi una sorta di 3-4-2-1: in questo senso Hickey e soprattutto Robertson si alzano a giocare sulla linea dei centrocampisti, lasciando i tre centrali Porteous, Hendry e Tierney, che si adatta a stringere la sua posizione, a protezione del portiere Gunn. In mezzo al campo ci sono Gilmour e McGregor, che agiscono in qualità di frangiflutti; su questa linea partirebbero tecnicamente anche McTominay e McGinn, ma questi due giocatori dovrebbero per l’appunto fare qualche passo avanti per andare ad operare sulla trequarti, con McTominay che tra l’altro è l’eroe della partita che all’andata la Scozia ha vinto contro la Spagna. Come prima punta a questo punto rimane Ché Adams, che in un modo o nell’altro giocherebbe come unico riferimento offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SCOZIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, A. Baldé; Gavi, Rodri, Merino; Ferran Torres, Morata, Oyarzabal. Allenatore: Luis De La Fuente

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Hickey, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Ché Adams. Allenatore: Steve Clarke











