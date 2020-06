Diretta Norwich Manchester United/ Streaming video DAZN: quarti di FA Cup

Norwich Manchester United si gioca a Carrow Road sabato 27 giugno, con calcio d’inizio alle ore 18:30 di casa nostra: è la partita che apre il programma dei quarti di finale nella FA Cup 2019-2020. La principale Coppa d’Inghilterra torna a farci vivere le sue straordinarie emozioni: il torneo più antico del mondo sta arrivando alle sue battute conclusive, ma anche qui si è dovuto rallentare a causa della pandemia da Coronavirus. Il progetto della federazione, tra i tanti vagliati nelle scorse settimane, sarebbe quello di giocare la finale con almeno 20 mila spettatori presenti; intanto però bisogna studiare le partite dei turni precedenti. Il Norwich potrebbe fare il colpo: ultimo in Premier League e condannato alla retrocessione, in gara secca potrebbe approfittare delle distrazioni dei Red Devils che in campionato devono correre per un posto in Champions League, ma che non hanno ripreso alla grandissima e sono stati fermati dal Tottenham dell’ex José Mourinho. Aspettiamo dunque che arrivi la diretta di Norwich Manchester United; nel frattempo facciamo una breve valutazione su quelle che sono le scelte da parte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Norwich Manchester United verrà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder satellitare: ormai sappiamo che anche i clienti Sky possono accedere agli eventi DAZN che siano passati qui, naturalmente gli abbonati alla piattaforma nata lo scorso anno potranno seguire la partita di FA Cup anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video. In alternativa, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NORWICH MANCHESTER UNITED

Per Norwich Manchester United, Daniel Farke pensa alla conferma del 4-4-2 visto anche in campionato: in porta l’olandese Krul che sarà protetto da Godfrey e Timm Klose, mentre sugli esterni andranno a giocare Aarons e Lewis. Mediana con due centrali che dovrebbero essere McLean e Trybull, ballottaggi Onel Hernandez-Buendia (destra) e Cantwell-Josh Martin (sinistra) per le corsie laterali, davanti verso la conferma il finlandese Pukki mentre ad affiancarlo ci sarà uno tra Idah, Duda e Drmic. Ole Gunnar Solskjaer si affida presumibilmente al 4-2-3-1: cambia qualcosa rispetto al campionato, per esempio Bailly potrebbe giocare al centro della difesa in luogo di Lindelof con Wan-Bissaka e Brandon Williams sugli esterni, poi una mediana nella quale Matic e Pogba potrebbero essere schierati titolari e andare ad appoggiare l’azione dei trequartisti, con Mata e Lingard che si candidano per una maglia insieme a uno tra Bruno Fernandes e Rashford. La prima punta sarà uno tra Ighalo, Greenwood e Martial.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Norwich Manchester United sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: il favore del pronostico sorride ovviamente ai Red Devils, accompagnati da un valore di 1,60 volte la puntata sul segno 2, che corrisponde alla loro vittoria. Il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il successo interno dei Canaries porta in dote una vincita che ammonta a 5,75 volte la giocata.



