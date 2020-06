Diretta Tottenham Manchester United/ Streaming video e tv: Mourinho ritrova Solskjaer

Tottenham Manchester United, in diretta dal Tottenham Hotspurs Stadium di Londra, è la partita in programma oggi venerdì 19 giugno 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 21.15. Siamo nel vivo del primo turno a ranghi completi della Premier league, la cui stagione 2019-20 finalmente riparte dopo tre mesi di stop al calcio per l’emergenza coronavirus e davvero si può dire che con la diretta Tottenham Manchester United, il grande calcio inglese ritorna col botto in campo. Con la sfida di questa sera, che chiaramente si giocherà a porte chiuse, vivremo un grande match e non solo per la storia delle contendenti e il valore loro giocatori, ma pure per i tre punti, pesantissimi, messi in palio la classifica di campionato. Oltre alle glorie dei due club, infatti non scordiamo che in questa 30^ giornata di Premier league verranno messi in palio tre punti decisivi per il finale di stagione, specie in chiave europea: ad oggi infatti sia gli Spurs che i Red Devils arrancano nella prima metà della graduatoria, impazienti di strappare almeno il pass per la prossima edizione dell’Europa League. Chissà che succederà oggi in campo, e chi, tra Mourinho e la sua ex squadra, ora guidata da Solskjaer comincerà col piede giusto questo gran finale di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Tottenham e Manchester United oggi sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky: appuntamento alle ore 21.15 i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video garantita a tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED

In vista del big match della Premier League che segna il ritorno del grande calcio inglese dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ecco che sia Mourinho che Solskjaer certo punteranno solo sui loro titolari piò in forma per disegnare le probabili formazioni della diretta Tottenham Manchester United. Ecco che allora il tecnicoportoghese, per i suoi Spurs, dovrebbe aver approntato un classico 3-4-2-1, dove però mancherà dal primo minuto Delle Alli, squalificato dopo aver ironizzato pesantemente sui social contro il Coronavirus. Vi saranno comunque dal primo minuto Bergwijn e Lamela in attacco, mentre nella mediana non dovrebbero mancare dal primo minuto l’uomo mercato Vertonghen, con Skipp, Ndombelè e Tanganga. Saranno infine maglie consegnate in difesa, con Dier, Alderweireld e Sanchez dal primo minuto, di fronte al numero 1 Loris. Sarà il classico 3-4-1-2 il modulo di riferimento di Solskjaer per i Red Devils: in difesa dunque non mancheranno dal primo minuto Lindelof, Maguire e Shaw, mentre toccherà a Wan, Bissaka, Fred e Matic agire nella mediana. Sono maglie già consegnate infine in attacco con Fernandes sulla tre quarti e James e Martial in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ di solito ben difficile fare un pronostico netto della diretta tra Tottenham e Manchester United e oggi lo è ancor più complicato, visto che il match arriva dopo tre mesi di stop. Pure però il portale di scommesse snai non esita a concedere ai Red Devils il proprio favore: nelle quote dell’1×2 il successo di Solskjaer è stato dato a 2.50, contro il piò elevato 2.80 dato a Mourinho e il pareggio vale la quotazione di 3.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA