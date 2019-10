Diretta Novara Busto Arsizio/ Streaming video Rai: big match! (volley donne A1)

Novara Busto Arsizio si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 30 ottobre: turno infrasettimanale nel campionato di volley femminile 2019-2020. La Serie A1 è arrivata alla quarta giornata: la Igor Gorgonzola è però una delle quattro squadre ad aver già disputato quattro partite, ha infatti anticipato quella del decimo turno prendendosi un successo al tie break sul campo di Firenze e in classifica insegue Conegliano, che con lo stesso numero di partite ha 12 punti e finora ha ottenuto punteggio pieno. Busto Arsizio, due vittorie e un ko, ha oggi l’occasione di avvicinare la vetta: 7 i suoi punti, ma dopo il ko all’esordio (a Firenze) le lombarde sono sempre riuscite a vincere e dunque appaiono in netta ripresa. Non resta adesso che valutare come andranno le cose nella diretta di Novara Busto Arsizio, della quale possiamo intanto andare ad analizzare i temi principali aspettandone l’inizio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Busto Arsizio sarà trasmessa dalla televisione di stato, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti: i canali sono come sempre Rai Sport e Rai Sport + ai numeri 57 e 58 del vostro televisore, disponibili anche in alta definizione e con la possibilità, fornita dalla stessa emittente, di seguire questa partita in diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi, con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, il sito ufficiale www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NOVARA BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

Al Pala Igor Gorgonzola Novara Busto Arsizio vale tanto per le piemontesi, che devono far vedere di poter puntare il primo posto in regular season: sarà molto importante ottenerlo in un’eventuale serie finale con Conegliano, che peraltro andrebbe a ricalcare esattamente quanto era accaduto nelle ultime due stagioni (in entrambi i casi lo scudetto è andato alla Imoco). Novara ha conquistato il suo primo e unico tricolore due anni fa, ma dal 2012 (data del ritorno di una piazza storica, che aveva già conquistato la Coppa Cev prima di tornare a Trecate e lasciare campo a Villa Cortese) ha compiuto passi da gigante ed è ormai una super potenza della pallavolo italiana, anche se in estate ha ceduto Paola Egonu a Conegliano e deve dimostrare di averla sostituita degnamente. La UYBA nello stesso 2012 aveva conquistato uno storico scudetto, ma in seguito ha faticato a tenere il passo; pure, si è presentata a questa stagione con la Coppa CEV in bacheca e punta ora a tornare in grande stile anche in ambito nazionale. L’obiettivo è quello di arrivare almeno in semifinale, da lì si vedrà perchè molto probabilmente una tra Conegliano e la stessa Novara andrà incrociata.



