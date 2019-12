Diretta Novara Casalmaggiore/ Streaming video Rai: big match ai vertici (volley)

Novara Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Lot e Vagni, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 21 dicembre 2019, tra le mura del Pala Igor Gorgonzola: fischio d’inizio fissato per le ore 20,30. E’ con la diretta Novara Casamaggiore, match storico e prestigioso, che si aprirà la 12^ giornata del Campionato di Serie A1 di volley femminile: siamo dunque agli sgoccioli del turno di andata della stagione e già sono in palio in questa penultima giornata punti fondamentali in vista della prossima Coppa Italia. Come è noto, prenderanno parte alla prossima manifestazione solo le prime 8 squadre classificate al termine della prima metà del campionato ed è dunque il momento di dare il massimo per ottenere una qualificazione all’ultimo. Classifica alla mano vediamo che i due club certo non temono di venir esclusi: si lotterà allora solo per il miglior piazzamento possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Casalmaggiore sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA NOVARA CASALMAGGIORE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Novara Casalmaggiore sarà oggi una grande occasione per rivedere in campo anche le azzurre, di ritorno da una una completamente soddisfacente esperienza ai Mondiali per club. La squadra di Barbolini certo però non può lamentarsi di quanto accaduto in questa prima parte della stagione, ormai agli sgoccioli. Tra impegni in Europa e all’estero, difficili da gestire, pure alla vigilia della 12^ e penultima giornata della Serie A la squadra piemontese è infatti ferma al quarto gradino della classifica con 20 punti finora vinti e dunque già sicura di prendere parte alla prossima edizione di Coppa Italia (che ha pure vinto nelle ultime due edizioni). Pure la Pomì può guardarsi ora alle spalle con soddisfazione: pur non avendo particolare impegni se non quelli nazionali, la squadra di Gaspari vanta ora la terza piazza della graduatoria con 22 punti e pure 7 successi racimolati in 11 match. Non vediamo davvero l’ora di dare la parola al campo!



