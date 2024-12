DIRETTA NOVARA CHIERI: IL DERBY PIEMONTESE

Con la diretta Novara Chieri potremo passare un bel pomeriggio in compagnia della grande pallavolo: l’appuntamento sarà alle ore 15.30 presso il Pala Igor Gorgonzola per la quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, la prima del girone di ritorno. Basta uno sguardo alla classifica per cogliere l’importanza della diretta Novara Chieri, dal momento che le due formazioni sono molto vicine: 27 punti e quarto posto alla fine dell’andata per l’Igor Gorgonzola Novara oggi padrona di casa, 23 e sesta posizione invece per le cugine della Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Per entrambe ci saranno quindi i quarti di Coppa Italia e sicuramente la stagione proseguirà con i playoff scudetto al termine del campionato regolare, ma c’è ancora tanto da giocare per definire la posizione, con Novara in particolare che potrebbe fare un pensiero anche al secondo posto, specie dopo la vittoria contro Scandicci nel big-match della scorsa giornata. Adesso c’è un nuovo appuntamento casalingo da provare a sfruttare nel migliore dei modi, siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Novara Chieri…

NOVARA CHIERI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Oltre che al palazzetto, l’appuntamento sarà anche davanti agli schermi, sintonizzati su Rai Sport (canale numero 58) per seguire oggi pomeriggio la diretta Novara Chieri in tv. In alternativa, sarà di conseguenza disponibile tramite sito o app di Rai Play gratuitamente per tutti anche la diretta Novara Chieri in streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY NOVARA CHIERI

DIRETTA NOVARA CHIERI: UNA SFIDA MOLTO INCERTA

Dunque abbiamo già tratteggiato l’importanza della posta in palio nella diretta Novara Chieri, ma evidentemente qualcosa possiamo ancora aggiungere sul cammino dei due club piemontesi. Novara è in striscia positiva da tre giornate, cioè dalla sconfitta contro Conegliano che d’altronde è stata una “tassa” per tutte nel girone d’andata: spicca evidentemente il successo contro Scandicci, un 3-2 che non è bastato per andare oltre il terzo posto ma consente comunque alle padrone di casa di rimanere tra le prime inseguitrici della capolista.

Poco più dietro ecco Chieri, per la quale non è certamente in discussione un posto ai playoff, ma c’è da provare a capire se si potrebbe fare un pensiero anche oltre l’attuale sesta posizione. Finora il cammino è stato molto lineare: Chieri infatti si è sempre molto ben comportata contro le formazioni alla sua portata, mancano invece gli acuti contro le big, ad eccezione del successo al tie-break proprio contro Novara alla prima di campionato. Adesso comincia il ritorno, ci sarà la rivincita oppure un bis nella diretta Novara Chieri?