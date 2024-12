DIRETTA CHIERI ROMA: PIEMONTESI FAVORITE

Si torna in campo con un turno infrasettimanale per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile e la diretta Chieri Roma ci farà compagnia alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 4 dicembre 2024, naturalmente dal Palafenera della città piemontese. Basta uno sguardo alla classifica per capire che sulla carta la diretta Chieri Roma vedrà nettamente favorite le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che sono una delle migliori realtà del volley femminile italiano e vogliono approfittare di questo turno favorevole per consolidarsi in classifica.

Per la precisione, le piemontesi hanno 17 punti, mentre le ospiti della Smi Roma Volley non vanno oltre quota 7 punti. Gli orizzonti sono quindi diversi: da una parte i playoff, se possibile anche partendo da una bella posizione di classifica per avere prospettive più positive (varrà già per la Coppa Italia), per provare a recitare da outsider come Chieri ha già fatto nel recente passato; per Roma invece l’unico obiettivo deve essere la salvezza e bisognerà lottare per raggiungerlo. In campo tutto andrà secondo le previsioni o ci potranno essere sorprese? Ce lo dirà la diretta Chieri Roma…

CHIERI ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo segnalare che questa è la partita selezionata per la trasmissione in chiaro nel turno infrasettimanale di Serie A1, per cui la diretta Chieri Roma in tv sarà visibile naturalmente su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando. In alternativa, il sito e l’app di Rai Play saranno i punti di riferimento per quanto riguarda invece la diretta Chieri Roma in streaming video.

DIRETTA CHIERI ROMA: COME SI ARRIVA AL TURNO INFRASETTIMANALE?

La diretta Chieri Roma mette quindi di fronte due realtà diverse della nostra pallavolo, da un lato Chieri che è una delle tante realtà di provincia che sanno arrivare fino ai massimi livelli, delle quali Conegliano è naturalmente il simbolo, mentre Roma è naturalmente una piazza che è bene avere in Serie A1 ma che fa decisamente più fatica di quanto magari ci si potrebbe immaginare. Bene per le piemontesi, finora autrici di un cammino nel quale hanno quasi sempre rispettato i pronostici: sette vittorie e quattro sconfitte, senza particolari colpi di scena in positivo o in negativo.

Di colpi di scena avrebbero invece bisogno le capitoline, perché Roma purtroppo ha un bilancio di due vittorie e otto sconfitte nelle dieci partite giocate finora, in piena bagarre per evitare le ultime due posizioni che alla fine del campionato vorranno purtroppo dire retrocessione in Serie A2. Volendo essere ottimisti, domenica c’è stato un prezioso ritorno alla vittoria dopo due mesi di sole sconfitte, per di più in trasferta a Perugia, ma oggi il compito si annuncia ancora più difficile nella diretta Chieri Roma…