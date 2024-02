DIRETTA/ Novara Mantova (risultato 1-0) video streaming tv: occasione ospite! (25 febbraio 2024)

DIRETTA NOVARA MANTOVA (RISULTATO LIVE 1-0): DUPLICE FISCHIO

Si va negli spogliatoi a prendere un the caldo nella diretta di Novara Mantova, il punteggio rimane fisso sull’1-0 a favore dei padroni di casa. Tuttavia, gli ospiti si sono resi pericolosi con una bella azione in contropiede che ha visto Bragantini concludere verso la porta.

Nonostante il tentativo, il tiro è risultato strozzato e poco preciso, finendo per deviare dalla traiettoria ideale e terminare fuori, appoggiandosi sui cartelloni pubblicitari sul fondo campo. Questo momento ha dimostrato la capacità del Mantova di creare opportunità anche in situazioni di gioco più difficili, mantenendo viva la speranza di poter pareggiare la partita nel secondo tempo quando le due squadre saranno più propense a lasciare campo agli avversari. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NOVARA MANTOVA (RISULTATO LIVE 1-0): SI SBLOCCA

Passano i primi venti minuti della diretta di Novara Mantova, la squadra piemontese ha preso subito il comando del gioco. La rete che ha sbloccato il punteggio è stata realizzata da Bentivegna, dopo un ottimo recupero palla a centrocampo e un preciso assist che lo ha lasciato libero di concludere in rete.

Questo gol ha dato una spinta di fiducia ai padroni di casa, mentre il Mantova ha cercato di reagire, ma ha faticato a creare azioni pericolose in attacco per via di un pressing asfissiante della squadra di casa. Il punteggio di 1-0 è rimasto invariato fino alla fine del primo tempo, ma entrambe le squadre hanno dimostrato di essere determinate a giocare un buon calcio nel prosieguo della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NOVARA MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Concentriamoci ora sulle statistiche con cui le due squadre arrivano a questa diretta di Novara Mantova, partendo dalla formazione ospitante che ha attualmente una striscia positiva di tre partite, mentre il Novara non perde da quattro incontri. Questi risultati indicano un buon momento per entrambe le squadre e potrebbero influenzare l’andamento della partita. Un dato curioso riguarda la distribuzione dei gol nel corso della partita: il Novara realizza il 31% dei suoi gol nel periodo compreso tra i minuti 61 e 75, mentre il Mantova segna il 21% dei suoi gol nei minuti finali, tra il 76 e il 90.

Questi numeri suggeriscono una certa determinazione e resilienza da parte del Mantova 1911 nel finale di partita, mentre il Novara sembra essere più incisivo nel corso del secondo tempo. Entrambe le squadre hanno dimostrato una certa solidità difensiva, con il Novara che non ha subito gol in quattro delle sue partite casalinghe, mentre il Mantova ha mantenuto la porta inviolata in una delle sue dodici trasferte in questa stagione. Passiamo ora alle formazioni ufficiali della diretta du Novara Mantova, si scende piano piano nel campo da gioco! (agg. Gianmarco Mannara)

NOVARA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Novara Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Mantova e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

NOVARA MANTOVA: LA CAPOLISTA VA AL PIOLA!

Novara Mantova, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Silvio Piola di Novara, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Il Novara attualmente si trova alla diciassettesima posizione nel Girone A di Serie C, avendo accumulato 29 punti dopo ventisette giornate. La squadra allenata da Giacomo Gattuso è riuscita a risalire nella parte superiore della zona play out, rimettendosi in carreggiata dopo un periodo difficile grazie agli ultimi risultati positivi. Dopo tre vittorie consecutive contro Giana Erminio, Virtus Verona e Pro Sesto, il Novara ha ottenuto un pareggio per 0-0 sul campo dell’Arzignano nell’ultima partita disputata. Questi risultati hanno portato i Gaudenziani a vedere la salvezza a portata di mano (-2 punti) e cercheranno di continuare il loro ottimo momento di forma per raggiungere questo obiettivo.

Il Mantova attualmente occupa la prima posizione nel Girone A di Serie C, avendo conquistato 66 punti dopo ventisette giornate. La squadra, guidata con maestria da Davide Possanzini, sta procedendo spedita verso la promozione diretta in Serie B, mantenendo un vantaggio di 8 punti sul Padova secondo in classifica, ma rimanendo concentrata per non abbassare la guardia. Dopo tre vittorie consecutive (l’ultima con la Pro Patria), i biancorossi si sono ripresi completamente dalla sconfitta per 2-1 contro l’AlbinoLeffe, che aveva interrotto una serie positiva di 8 vittorie e un pareggio. Considerando la sconfitta per 5-0 nell’ultimo incontro disputato al “Piola”, il Mantova cercherà sicuramente di ottenere una vittoria per consolidare ulteriormente il suo primato in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Novara Mantova, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Novara. Per il Novara, Giacomo Gattuso schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Minelli; Bertoncini, Lancini, Lorenzini; Kerrigan, Calcagni, Ranieri, Di Munno, Urso; Bentivegna, Ongaro. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Celesia; Muroni, Bani; Galuppini, Giacomelli, Fiori; Monachello.

NOVARA MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Novara con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











