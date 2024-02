DIRETTA/ Mantova Pro Patria (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (17 febbraio 2024)

DIRETTA MANTOVA PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

È arrivato il momento di esaminare le statistiche con la quale arrivano alla diretta di Mantova Pro Patria le due squadre. Il Mantova ha dimostrato una certa solidità nelle ultime prestazioni, mantenendo un’imbattibilità per gli ultimi 5 incontri. La squadra ha una tendenza a segnare in modo significativo nella fase finale della partita (76-90 minuti), con una percentuale del 22%. Questo potrebbe indicare una buona resistenza mentale e una capacità di essere pericolosi anche nei momenti cruciali.

La Pro Patria dal canto suo, mostra una percentuale ancora più elevata di gol nella fase finale, con un notevole 32% di reti realizzate tra i minuti 76-90. Questo suggerisce una squadra che tiene duro fino alla fine, cercando spesso soluzioni decisive nei momenti chiave della partita. Inoltre, il Mantova si presenta spesso in vantaggio all’intervallo, con una percentuale del 37%. Questo potrebbe riflettere una capacità di gestire positivamente le prime fasi della partita. Dall’altro lato, la Pro Patria ha una percentuale del 18% di vantaggio all’intervallo, indicando una possibile area di miglioramento nella fase iniziale dei match. (agg. Gianmarco Mannara)

MANTOVA PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Mantova Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Mantova Pro Patria e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

MANTOVA PRO PATRIA: VIRGILIANI IN VOLO!

Mantova Pro Patria, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Il Mantova si trova al vertice della classifica del Girone A di Serie C, con 63 punti dopo ventisei giornate, distanziando di 8 punti il secondo posto occupato dal Padova. La squadra guidata da mister Possanzini sta mantenendo un ritmo eccezionale, con 20 vittorie, 3 pareggi e soltanto 3 sconfitte finora. Con il miglior attacco e la miglior difesa del girone, il Mantova dimostra di essere ben posizionato per la promozione diretta in Serie B. Dopo otto vittorie consecutive nelle ultime partite casalinghe e l’ultimo successo ad Alessandria, i leader in classifica mirano a continuare questa striscia vincente.

La Pro Patria si trova attualmente al decimo posto nella classifica del Girone A di Serie C, con 35 punti in ventisei giornate. La squadra allenata da Riccardo Colombo ha appena interrotto una serie positiva di sette risultati utili consecutivi con la sconfitta casalinga contro il Padova (0-2), attualmente secondo in classifica. In vista di un’altra partita importante contro il leader del campionato, i biancoblu devono cercare un risultato positivo per rimanere in zona playoff. La Pro Patria è una delle poche squadre che è riuscita a fermare il Mantova, ottenendo uno 0-0 nell’incontro d’andata, e ora punta a replicare quel risultato.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Mantova Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Davide Possanzini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Celesia; Muroni, Bani; Galuppini, Giacomelli, Fiori; Monachello. Risponderà la Pro Patria allenato da Riccardo Colombo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rovida; Saporetti, Minelli, Moretti; Renault, Nicco, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Parker.

MANTOVA PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.

