Diretta Novara Pergolettese/ Streaming video e tv: rilancio dei piemontesi? (Serie C)

Novara Pergolettese sarà diretta dal signor Emanuele Frascaro e, alle ore 17:30 di domenica 22 settembre, si gioca presso lo stadio Silvio Piola per la quinta giornata della Serie C 2019-2020. Nel girone A i piemontesi sono sicuramente una squadra che punta in alto: i playoff come obiettivo minimo e poi la possibilità di centrare la promozione. Bisognerà migliorare quanto fatto lo scorso anno, e non sarà facile: la concorrenza è agguerrita e domenica è arrivato un pareggio senza reti a Pontedera, senza brillare troppo. La Pergolettese è riuscita a tornare nella terza divisione dopo qualche anno, e ha subito pagato lo scotto del salto di categoria: due sconfitte nelle prime gare senza nemmeno segnare, poi in qualche modo Matteo Contini ha iniziato a ingranare e sono arrivati due pareggi consecutivi, che certo non hanno migliorato sensibilmente la situazione ma certamente possono far comodo, anche e soprattutto dal punto di vista del morale. Aspettando la diretta di Novara Pergolettese vediamo allora come i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco del Piola, valutando insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Novara Pergolettese, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PERGOLETTESE

Novara Pergolettese viene affrontata da Simone Banchieri con il 4-3-3: a protezione del portiere Marchegiani giocano Sbraga e Pogliano mentre i due terzini dovrebbero essere Barbieri e Cagnano. A centrocampo c’è Nicolas Fonseca in cabina di regia, affiancato da Tommaso Bianchi e Collodel che si dispongono come mezzali; il tridente offensivo dovrebbe invece essere composto da Pablo Gonzalez e Piscitella in appoggio a Bortolussi, ma occhio a Diego Peralta e Pinzauti che si giocano un posto. La Pergolettese di Contini è in campo con modulo speculare, nel quale Ciccone e Russo giocano larghi a supporto di Malcore; da valutare Bortoluz con cui si può passare al 4-4-2, in mezzo Panatti sarà il regista con Belingheri e Simone Ferrari (o capitan Manzoni) da interni. Canini e Bakayoko guidano la difesa a protezione del portiere Ghidotti, Lucenti e Villa saranno invece i laterali di spinta nella formazione cremasca.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i piemontesi ad essere favoriti nel pronostico tracciato per Novara Pergolettese: l’agenzia di scommesse Snai assegna infatti un valore di 1,70 volte la puntata all’eventualità della vittoria interna, regolata dal segno 1, mentre per il successo esterno dei cremaschi il valore sale a 4,75 volte la cifra investita. L’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, vi permetterebbe di mettere in tasca una cifra corrispondente a 3,45 volte quanto investito.



