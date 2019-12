Diretta Novara Praia Clube/ Streaming video tv: big match per l’Igor!

Novara Praia Clube, in diretta dal taraflex di Shaoxing, è la partita di volley femminile in programma oggi, venerdi 6 dicembre 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 7,00 del mattino secondo il fuso orario italiano ma ricordiamo che in Cina saranno le ore 14,00. Ecco con la diretta tra Novara e Praia Clube si consumerà l’ultimo impegno per la formazione azzurra nella fase a gironi dei Mondiali per club di volley femminile. Dopo quanto fatto contro le cinesi del Bohai e la complicatissima sfida con le turche del Vafifbank, campionesse in carica nella manifestazione iridata, è tempo di fare sul serio per la compagine di Mister Barbolini, il cui passaggio alla prossima fase della manifestazione targata Fivb non è affatto sicuro. A Chirichella e compagne poi oggi non attende un match semplice sulla carta contro le brasiliane del Praia Clube di Paulo Do Rego Barros JR.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccellente notizia per gli appassionati di volley: la diretta tv di Novara Praia Clube sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana sarà la casa della grande pallavolo. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA NOVARA PRAIA CLUBE: RISULTATI E CONTESTI

Come abbiamo prima annunciato, la diretta tra Novara e Praia Clube ci pare un incontro davvero complicato per la formazione azzurra, tenuto soprattutto conto del valore dell’avversario di oggi in questo big match per il girone A dei Mondiali per club di volley femminile. Il club brasiliano forse non è tra i più noti agli appassionati italiani, ma pure dalla sua nascita (nel 2008) ha messo da parte riconoscimenti prestigiosi e pure è approdata alla manifestazione Fivb ben desiderosa di farsi valere. Segnaliamo infatti che il Praia Clube è già alla sua seconda presenza ai Mondiali per club di volley femminile e solo l’anno scorso ha trovato un buon quarto posto, dopo il KO nella finalina con l’Eczacibasi. Inoltre le giallonere sono scese in campo forti non solo della vittoria della Supercoppa nazionale, ma pure dopo essere state incoronate campionesse della lega Mineiro 2019 (dove pure hanno battuto il Minas iscritto nel secondo girone). Attende quindi un avversario ben pronto alle nostre beniamine dell’Igor: chissà che accadrà questa mattina in campo!



