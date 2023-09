DIRETTA/ Novara Pro Patria (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C 10 settembre 2023)

DIRETTA NOVARA PRO PATRIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In procinto di iniziare la diretta di Novara Pro Patria, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Silvio Piola” di Novara. Al momento le due squadre si sono scontrate in undici occasioni dal 2003 ad oggi: la prima sfida risale al 7 dicembre 2003 e racconta della vittoria dei padroni di casa con un gol per tempo.

DIRETTA/ Alessandria Novara (risultato finale 0-0): grigi insuperabili (Serie C, 4 settembre 2023)

Per trovare il primo match terminato in parità, invece, bisogna risalire al 16 dicembre 2007: un pirotecnico 3-3 nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie C. Prima e unica vittoria della Pro Patria, infine, è quella datata 17 ottobre 2018: 1-0 grazie alla marcatura siglata da Mastroianni nel finale di gara. (Giulio Halasz)

Diretta/ Pro Patria Giana Erminio (risultato finale 1-2): Zacchi salva la Giana! (Serie C, 3 settembre 2023)

NOVARA PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Novara Pro Patria sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Novara Pro Patria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

NOVARA PRO PATRIA: CHI PORTA A CASA LA PRIMA VITTORIA?

Novara Pro Patria, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Silvio Piola” di Novara, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone A. La formazione di casa, reduce dal pareggio senza reti nel derby contro l’Alessandria, cerca il primo successo di questa stagione. Stesso discorso per la squadra di Riccardo Colombo che, però, all’esordio è uscita sconfitta in casa contro la Giana Erminio.

DIRETTA/ Milan Novara (risultato finale 4-2): bene davanti, difesa da registrare (oggi 13 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Novara Pro Patria, match che andrà in scena al “Silvio Piola” di Novara. Per mister Daniele Buzzegoli diversi punti interrogativi: sulla corsia sinistra scalpita Urso per un posto da titolare mentre a centrocampo Calcagni potrebbe prendere il posto di Di Munno. In casa Pro Patria, invece, il tecnico Riccardo Colombo proporrà ancora il 3-5-2 con Rovida tra i pali e il pacchetto arretrato composto da Vaghi, Lombardoni e Moretti. Probabile che il la coppia offensiva veda Parker al posto di Castelli.

NOVARA PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Novara Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20

© RIPRODUZIONE RISERVATA