DIRETTA NOVARA LECCO, PADRONI DI CASA IN DIFFICOLTÀ

Una situazione che rischia di farsi complicatissima. La diretta Novara Lecco vede sfidarsi due squadre che fin qui non riescono a trovare continuità e oggi, lunedì 16 settembre alle ore 20:45, cercheranno di scacciare via questo avvio difettoso.

I piemontesi stanno avendo un inizio di campionato davvero sotto ogni aspettativa con un solo punto frutto del pareggio contro la FeralpiSalò. Le successive due sfide sono invece tutte e due delusioni contro Atalanta U23 e Virtus Verona.

Il Lecco tutto sommato non è partito male, ma l’approccio alle partite è spesso stato fatale. A parte la vittoria con l’Union Clodiense, grazie all’autorete di Salvi, i lombardi hanno buttato via quattro punti con i pareggi con Trento e Lumezzane, entrambe dopo essere state in vantaggio.

DOVE VEDERE LA DIRETTA NOVARA LECCO, STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a capire dove vedere la diretta Novara Lecco sappiate che bisognerà avere l’abbonamento per Sky o NOW.

Lo stesso discorso vale per la diretta streaming che sarà visibile sulle rispettive applicazioni su smartphone, tablet e tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI NOVARA LECCO

Ora andaimo a vedere le probabili formazioni della diretta Novara Lecco. I piemontesi si schiereranno secondo il 3-5-2 con Minelli in porta e difesa a tre composta da Khalioti, Bertoncini e Lancini. Agiranno da esterni Ghiringhelli e Agyemang mentre Di Munno, Ranieri e Calcagni saranno a centrocampo. Davanti Morosini e Ongaro.

Il Lecco risponde con il 4-3-1-2 composto da Furlan come portiere titolare, retroguardia formata da Lepore, Marrone Battistini e Beghetto. Frigerio e Ilari saranno le mezzali mentre Galli il mediano. Dietro alla coppia Galeandro-Sipos, ecco Tordini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NOVARA LECCO

Infine è tempo di quote per le scommesse Novara Lecco. A partire con i favori del pronostico per i bookmakers è la squadra di casa a 2.50, non troppo più bassa del 2 fisso a 2.80 mentre il pareggio è quotato a 2.90.

Capitolo reti: il segno Gol (entrambe le squadre a segno) è dato a 2.05 contro l’1.62 del No Gol. Infine Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.40 e 1.40