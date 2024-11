DIRETTA NOVARA PERUGIA: QUASI UN TESTA-CODA!

La diretta Novara Perugia ci farà compagnia alle ore 20:30 di sabato 9 novembre 2024, siamo al Pala Igor Gorgonzola e si gioca per la settima giornata di volley Serie A1 2024-2025. Nel torneo femminile di pallavolo questa sfida è quasi un testa-coda: Novara infatti è partita benissimo come del resto potevamo aspettarci, dopo aver perso la prima partita a Chieri (al tie break) non ha più sbagliato incamerando cinque vittorie consecutive, e occupa il terzo posto in classifica che però potrebbe essere potenzialmente secondo, visto che rispetto a Milano (che ha due punti in più) ha giocato una partita in meno, o meglio è il Vero Volley ad aver già affrontato un impegno ulteriore.

Perugia invece ha avuto un avvio di stagione pessimo: che la Bartoccini dovesse esclusivamente pensare a salvarsi era cosa nota, ma intanto la squadra umbra ha sempre perso e in classifica ha appena 2 punti, che derivano da due sconfitte al tie break. La strada per rimanere in Serie A1 sarà durissima e piena di salite, già questa sera nella diretta Novara Perugia il pronostico è abbastanza chiuso ma vedremo comunque cosa riuscirà a fare la Bartoccini contro una corazzata, perché del resto in campo le sorprese potrebbero sempre esserci e magari al Pala Igor Gorgonzola ne avremo una grossa.

NOVARA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Perugia sarà disponibile sui canali della televisione di stato: più precisamente su Rai Sport HD al numero 58 del digitale terrestre, sappiamo ormai bene che è qui l’appuntamento con almeno una partita della giornata di volley Serie A1 femminile e, naturalmente, ci sarà la possibilità di assistere al match anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando l’applicazione relativa oppure, come ulteriore alternativa, sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Volleyballworld.net che garantisce tutte le partite del campionato femminile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY NOVARA PERUGIA

DIRETTA NOVARA PERUGIA: PARTITA A SENSO UNICO?

Dunque la diretta Novara Perugia si presenta come una partita a senso unico: al netto di un paio di stagioni in chiaroscuro la Igor Gorgonzola resta una delle grandi squadre di riferimento del nostro volley femminile, una società che in maniera costante ha giocato in Champions League e l’ha anche vinta insieme ai trofei nazionali, ma che da qualche anno ha dovuto accettare di venire sorpassata nel power ranking da Conegliano, Milano e anche Scandicci. Novara, sotto la guida di Lorenzo Bernardi – che non ha bisogno di presentazioni – sta lavorando per tornare davvero grande: questo potrebbe comunque essere l’anno in cui si tornerà a giocare per i titoli.

Per quanto riguarda Perugia, la Bartoccini lo scorso anno era in Serie A2: ha dominato il suo girone e poi anche la pool promozione riuscendo così a tornare immediatamente al piano di sopra, ma è chiaro che adesso si stia scontrando con realtà maggiormente consolidate. Tutto sommato alle umbre potrebbe anche bastare vincere una partita per sbloccarsi e se non altro giocarsi concretamente la salvezza con rivali tutt’altro che brillanti, naturalmente poi l’unico orizzonte per questa società sarà quello di confermare la massima categoria e sarebbe già tanto all’interno del percorso di crescita, ma vedremo cosa ci dirà questa diretta Novara Perugia.