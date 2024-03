DIRETTA/ Novara Scandicci (risultato finale 0-3): le toscane dominano e chiudono seconde! (10 marzo 2024)

DIRETTA NOVARA SCANDICCI (RISULTATO FINALE 0-3): SAVINO DEL BENE DOMINANTE!

Novara Scandicci 0-3: vittoria roboante, soprattutto per l’andamento dell’ultimo set, da parte della Savino del Bene che espugna il Pala Igor Gorgonzola e chiude al secondo posto la regular season di Serie A1. I parziali sono 22-25, 21-25, 14-25: ben raccontano il dominio di una Scandicci che, messasi alle spalle la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, è tornata a fare la voce grossa in campionato scavalcando Milano che aveva vinto ieri, e riprendendosi la piazza d’onore alle spalle di Conegliano con il vantaggio di avere il fattore campo nell’eventuale e plausibile semifinale playoff contro il Vero Volley.

Partita come sempre sontuosa da parte di Ekaterina Antropova (per lei 26 punti), Britt Herbots nel terzo set è leggermente calata ma per Scandicci è salita di colpi Ting Zhu, tante le armi a disposizione della Savino del Bene. Novara invece ha pagato la scarsa forma di Caterina Bosetti; Vita Akimova come al solito non ha sbagliato ma anche lei ad un certo punto ha dovuto cedere l’onore delle armi. Vince dunque Scandicci che è seconda; la Igor Novara invece chiude al quarto posto una regular season comunque brillante, peccato non sia servito a troppo il blitz contro Milano per avere una posizione migliore ma nei playoff la storia per le piemontesi potrebbe essere ben diversa. (agg. di Claudio Franceschini)

NOVARA SCANDICCI (RISULTATO 0-2): 22-25, 21-25

Novara Scandicci 0-2: una ottima Savino del Bene conduce le operazioni e in questo momento ha già conquistato almeno un punto in classifica, ma serve una vittoria da tre punti per confermare il secondo posto in classifica e scavalcare Milano. La Savino del Bene gioca sulle ali dell’entusiasmo: nel primo set prende subito il comando delle operazioni e vola a condurre, nel secondo si separa ancora da una Novara particolarmente fallosa e opera l’allungo. La Igor Gorgonzola in questo momento sa già che non può più arrivare terza nella classifica di Serie A1: sarà quarto posto, anche se resta la possibilità di vincere la partita.

Per il momento la grande battaglia tra Vita Akimova e Ekaterina Antropova la sta vincendo l’azzurra, per Novara molto bene anche Sara Bonifacio mentre Scandicci sta trovando ottima linfa vitale da Britt Herbots, naturalmente quando lei e Antropova sono concentrate e con alte percentuali di realizzazione offensiva diventa dura per tutte le avversarie. La Igor ha ancora la possibilità di operare il ribaltone, ma adesso la Savino del Bene sta davvero volando e dunque vedremo come andranno le cose nel proseguimento di questo big match dell’ultima giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

NOVARA SCANDICCI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

NOVARA SCANDICCI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente con la diretta di Novara Scandicci stiamo per dare il via alla partita valida per la 24^ giornata di Serie A1. Le due squadre hanno esaurito il loro percorso europeo, anche se in modo diverso: come già detto infatti Scandicci è stata eliminata ai quarti di Champions League, un ko beffardo perché nel girone la Savino del Bene aveva battuto due volte Eczacibasi, ma poi ha ritrovato le vice campionesse in carica e ha perso entrambe le partite, sempre al tie break, una dimostrazione se vogliamo di come quando si gioca per davvero le turche sono ancora un passo avanti (ma ora contro Conegliano la storia potrebbe essere diversa, o almeno è quello che speriamo).

Novara invece ha vinto la Challenge Cup: uno straordinario percorso quello della Igor, che nella doppia finale ha battuto due volte Nantes e ha così messo in bacheca questa coppa per la seconda volta, a 21 anni di distanza dalla prima. Certo Novara avrebbe sperato di essere ancora in Champions League, ma intanto un altro trofeo internazionale non può che essere importante per il prestigio e per rilanciare il progetto; adesso vedremo come andranno le cose in campionato e a tale proposito possiamo davvero metterci comodi e lasciare che a parlare sia il taraflex del Pala Igor Gorgonzola, dove finalmente la diretta di Novara Scandicci comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

NOVARA SCANDICCI: PER IL SECONDO POSTO!

Novara Scandicci, che sarà in diretta dal Pala Igor Gorgonzola alle ore 17:00 di domenica 10 marzo, si gioca per la 24^ e ultima giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024. È una sfida diretta per il secondo posto, almeno per quanto riguarda la Savino del Bene che, vincendo nel turno infrasettimanale contro Pinerolo, ha scavalcato Milano incredibilmente battuta al tie break a Casalmaggiore. Sono adesso 55 i punti di Scandicci, che ha confermato l’ottimo passo in Serie A1 nonostante la grande delusione per l’eliminazione nei quarti di Champions League.

Novara invece ha perso male a Conegliano, e c’era da aspettarselo: il quarto posto è blindato ma ora c’è la possibilità di provare a prendersi il terzo, due punti di svantaggio dalle fiorentine con ko nel match di andata e dunque servirà necessariamente una vittoria piena. Adesso, mentre aspettiamo che l’intrigante diretta di Novara Scandicci prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potranno emergere dal taraflex del Pala Igor Gorgonzola.

DIRETTA NOVARA SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Novara Scandicci, una partita che chiaramente potrebbe riproporsi nei playoff anche se, allo stato attuale delle cose, sarebbe solo in finale e qui bisognerebbe fare i conti con Conegliano e Milano. Il campionato della Savino del Bene è stato ottimo: Scandicci ha di fatto confermato la crescita esponenziale già evidenziata nelle ultime stagioni, lo ha mostrato anche in una Champions League che, pur chiusa in anticipo contro Eczacibasi, ha comunque fatto vedere come Scandicci sia davvero pronta a rivaleggiare con le big.

Servirà forse il passo ulteriore, quello che ad un certo punto aveva fatto Novara: quest’anno la Igor si è sostanzialmente rimessa in corsa, la vittoria della Challenge Cup può essere un ottimo trampolino di lancio per una società che, lo ricordiamo, cinque anni fa è salita sul tetto d’Europa e dunque vuole di più, vale a dire tornare ai giorni gloriosi in cui era il punto di riferimento in ambito nazionale. Intanto si proverà a strappare il terzo posto a Scandicci qui al Pala Igor Gorgonzola, poi vedremo cosa succederà nei playoff…











