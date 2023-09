Video/ Novara Pro Patria (1-2) gol e highlights: Stanzani decide il match! (Serie C, 10 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NOVARA PRO PATRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola la Pro Patria supera in trasferta il Novara per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Colombo cominciano forte vedendosi annullare un gol per fuorigioco al 13′ sullo spunto di Castelli.

DIRETTA/ Latina Potenza (risultato finale 2-1): la decide Fabrizi all'86' (Serie C 10 settembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Castelli, sfruttando l’assist offertogli da Ndrecka. Il raddoppio arriva al 40′ per merito del gol siglato da Stanzani. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed è infatti Nicco a centrare la traversa con un tiro da centrocampo al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro D’Orazio sigla inutilmente il gol che riapre la gara nel finale al 78′.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: stop Crotone, tre punti Padova (10 settembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Adolfo Baratta, proveniente dalla sezione di Rossano, ha estratto il cartellino giallo per una volta ammonendo soltanto Vaghi tra gli ospiti. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo secondo turno di campionato permettono alla Pro Patria di salire a quota 3 nella classifica del girone A della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Novara, rimasti appunto fermi con un punto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NOVARA PRO PATRIA: IL TABELLINO

Novara-Pro Patria 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 33′ Castelli(P); 40′ Stanzani(P); 78′ D’Orazio(N).

DIRETTA/ Padova Legnago (risultato finale 1-0): partita vinta con sofferenza (Serie C, 10 settembre 2023)

Assist: 33′ Ndrecka(P).

NOVARA (4-3-3) – Desjardins, Boccia, Bonaccorsi, Bertoncini, Migliardi; Ranieri, Speranza, Calcagni; Gerardini, Scappini, Donadio. A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Urso, Prinelli, Di Munno, Khailoti, Scaringi, Catania, Savini, Gerbino, Rosestti, Cardonna, D’Orazio, Saidi, Fragomeni. All.: Buzzegoli.

PRO PATRIA (3-5-2) – Rovida, Vaghi, Lombardoni, Moretti; Renault, Mallamo, Citterio, Nicco, Ndrecka; Stanzani, Castelli. A disposizione: Mangano, Bognini, Bashi, Marano, Parker, Pitou, Bertoni, Fietta, Piran, Minelli, Caluschi, Ferri, Zanaboni. All.: Colombo.

Arbitro: Adolfo Baratta (sezione di Rossano).

Ammoniti: 52′ Vaghi(P).