DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA, IL SORPASSO NON E’ DA ESCLUDERE

Sabato 11 gennaio 2025 alle ore 15:00 è in programma la diretta Novara Virtus Verona. Allo Stadio Silvio Piola di Novara gli azzurri ospitano i rossoblu per un match che vede opporsi due compagini molto vicine nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025. I padroni di casa detengono la nona posizione della graduatoria avendo guadagnato ventinove punti dall’inizio del torneo e gli ospiti si trovano invece all’undicesimo posto con i loro ventinove punti.

Un successo per i veneti garantirebbe la possibilità di scavalcare proprio i lombardi senza dimenticare la presenza nel mezzo del Lumezzane, bloccato a ventotto punti. Pure l’Arzignano, a quota ventisei, ha la chance di approfittare della situazione se dovesse vincere la sua sfida sebbene debba vedersela con la capolista Padova. In ogni caso il Novara, dopo aver trovato un punto contro l’Atalanta U23, non vuole più smettere di muoversi e subire ulteriori sconfitte.

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione la diretta Novara Virtus Verona sarà selezionabile sintonizzandosi sul canale Sky Sport 256 e bisognerà dunque possedere un abbonamento a Sky per poterla seguire con i propri occhi. Chi non potrà utilizzare questa modalità di fruizione potrà anche sfruttare lo streaming garantito tramite l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il pareggio maturato sul campo dell’Atalanta U23 potrebbe spingere mister Gattuso a confermare il modulo 3-5-2 con Minelli, Bertoncini, Donadio, Calcagni, capitan Ranieri, Morosini, Lorenzini, Cannavaro, Manseri, Agyemang e Basso anche per la diretta Novara Virtus Verona se parliamo delle probabili formazioni. Chi non sembra avere ripensamenti sul proprio 4-4-1-1 con Alfonso, Calabrese, Toffanin, Daffara, Manfrin, Lecro, Mehic, Gatti, Amadio, Rispoli e De Marchi dovrebbe invece essere il tecnico Fresco avendo battuto in questo modo l’Alcione Milano.

DIRETTA NOVARA VIRTUS VERONA, LE QUOTE

La posizine in classifica incide sicuramente sulle quote fornite dai bookmakers riguardo all’esito finale della diretta Novara Virtus Verona. Il pronostico di Snai ci può indicare che i piemontesi hanno ampi margini di successo poichè l’1 è fissato a 1.85. Molto meno probabile invece che i rossoblu veneti possano tornare a casa con il bottino pieno in mano ed è per questo che la loro eventuale vittoria viene indicata persino a 4.00. Un occhio va tenuto infine pure sul pareggio, quotato a 3.15.