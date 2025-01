DIRETTA ATALANTA U23 NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Il girone A di Serie C non premia la difesa, basta vedere le statistiche della diretta di Atalanta U23 Novara per capirlo. Infatti la baby dea subisce quasi un gol e mezzo a partita, eppure riesce a segnarne 2 ogni novanta minuti ed è per questo che riescono ad avere una percentuale di vittorie pari al 55%. Invece il Novara pur essendo una squadra difensiva, che ha una media gol subiti dello 0,7 (che in Serie B sarebbe la miglior difesa= non riesce ad andare oltre il 35% di vittorie.

Molta differenza la fa anche la corsa perché l’Atalanta ha una media di 9km percorsi ogni novanta minuti da ogni giocatore di movimento, il dato più alto della Serie C, compresi tutti i gironi. Il Novara invece si ferma a 4km. Basterà questo a fare la differenza? Crediamo di si ma aspettiamo il prossimo aggiornamento per capire dal commento live della diretta di Atlanta U23 Novara che tipo di partita sarà. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ATALANTA U23 NOVARA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta U23 Novara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, come parte dei diritti della Serie C. Gli utenti potranno guardare la sfida tramite abbonamento e anche in streaming, disponibile su tutti i dispositivi principali, inclusi smartphone, tablet e smart TV.

TESTA A TESTA

Passiamo adesso ai testa a testa della diretta di Atalanta U23 Novara, in questa rubrica cercheremo di capire chi tra le due compagini detiene il favore della storia e di conseguenza chi tra le due ha vinto più partite in questi precedenti. Sarà molto interessante fare un passo indietro per scoprire insieme degli anfratti storici che albergavano nella nostra mente e che magari ci siamo dimenticati. Iniziamo con il dire che in totale abbiamo solo tre partite, dopotutto la baby Dea è una squadra abbastanza giovane.

In questi tre precedenti abbiamo due vittorie per la formazione nerazzurra poi un pareggio che è l’unico risultato positivo per il Novara. Questo ci porta ad analizzare l’ultima partita tra queste due squadre dove in casa del Novara l’Atalanta si è imposta 3-0, grazie ad una doppietta di Vlahovic. Andrà cosi anche oggi? Vediamo se anche da un punto di vista statistico ci sono i presupposti per un risultato simile grazie al prossimo aggiornamento della diretta di Atalanta U23 Novara. (agg. Gianmarco Mannara)

AZZURRI IN DIFFICOLTÀ

Sabato 4 gennaio 2025 alle ore 17:30 l’under 23 dell’Atalanta e il Novara si affronteranno nella diretta Atalanta U23 Novara valida per la ventunesima giornata della Serie C girone A. Una sfida fondamentale soprattutto per i piemontesi, protagonisti di un brutto periodo e vittime di due sconfitte consecutive contro Triestina e Feralpisalò. Per il Novara il test di Bergamo sarà così fondamentale per continuare a puntare alle zona playoff.

L’Atalanta U23 sta invece viaggiando a ritmi altissimi. Trascinata dal Vlahovic nerazzurro, il classe 2004 Vanja capocannoniere del girone con ben 14 reti, la Dea in netta controtendenza rispetto alle altre seconde squadre sta disputando un ottimo campionato, attestandosi al quarto posto con 35 punti. Un’ottima prova per quello che viene considerato fra i settori giovanili migliori d’Italia, risultato sempre più avvalorato dal campo.

ATALANTA U23 NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Atalanta U23 Novara. L’Atalanta U23, schierata con un 3-4-2-1, avrà Pardel in porta, con Obric, Del Lungo e Navarro a formare la difesa. A centrocampo, Scheffer, Gyabuaa, Panada e Bernasconi, mentre Artesani e Cassa agiranno come trequartisti a supporto dell’unica punta, Vlahovic.

Il Novara, invece, adotterà un 3-5-2 con Minelli tra i pali, protetto dalla difesa composta da Bertoncini, Lancini e Cannavaro. In mezzo al campo, Ghiringhelli, Basso, Ranieri, Donadio e Agyemang, mentre Morosini e Ongaro saranno le punte della squadra.