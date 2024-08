DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI: L’ULTIMA GIORNATA!

La diretta nuoto alle Olimpiadi 2024 Parigi vive oggi la sua ultima giornata: a partire dalle ore 18:30 di domenica 4 agosto vivremo dunque le ultime finali, anche se purtroppo bisogna dire che l’Italia sarà protagonista con il solo Gregorio Paltrinieri che andrà all’assalto dei 1500 stile libero dopo aver già conquistato il bronzo sugli 800. La spedizione azzurra ha deluso le attese: certo possiamo schierare gli ori di Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi ma in generale è stato fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite, anche se certamente la concorrenza era davvero incredibile.

I quarti posti di Benedetta Pilato – con tanto di polemiche – e Simona Quadarella non vanno visti come grandi delusioni, ma questo è un discorso che merita di essere fatto a parte anche perché racchiude in sé parecchie sfaccettature di cui tenere conto. Per il momento accontentiamoci di seguire la diretta nuoto alle Olimpiadi 2024 Parigi per l’ultima volta, con la speranza di una medaglia per Paltrinieri ma poi altri eventi da tenere d’occhio, ora di conseguenza possiamo presentare il programma di domenica 4 agosto.

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta nuoto alle Olimpiadi 2024 Parigi si potrà seguire in chiaro sui due canali della televisione di stato, che sono Rai Due e Rai Sport; inoltre su Eurosport ed Eurosport 2 che trovate sul decoder satellitare e dunque sono riservati agli abbonati, ma possiamo ricordare che il nuoto alle Olimpiadi 2024 Parigi sarà anche in diretta streaming video, a partire ovviamente da Rai Play di cui potete visitare il sito ufficiale, oppure scaricare la relativa applicazione, e poi anche sulla piattaforma Discovery Plus per accedere alla quale avrete bisogno di un abbonamento.

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI: LE FINALI DEL GIORNO

Iniziamo allora con il dire che la diretta nuoto alle Olimpiadi 2024 Parigi inizia alle ore 18:30 con la finale dei 50 stile femminili: purtroppo la nostra Sara Curtis è stata eliminata in semifinale ma per lei è stata comunque una kermesse molto positiva. Si prosegue appunto con Gregorio Paltrinieri che entrerà in acqua, per la finale dei 1500 stile, alle ore 18:36 – salvo ovviamente ritardi nel programma – e poi arriviamo alle due staffette che chiuderanno definitivamente il programma della diretta nuoto alle Olimpiadi 2024 Parigi.

Ovvero, la 4×100 misti maschile e la 4×100 misti femminili: qui grandi nazionali si sfideranno per la medaglia d’oro e il podio, ricordando che gli Stati Uniti ieri hanno timbrato un record del mondo nella mista misti e ci riproveranno, con grandi attese per scoprire chi metteranno in vasca visto che possono contare su un dream team dal quale pescare a piene mani. Staremo a vedere: a noi non resta che augurare buona fortuna a Paltrinieri e assistere alle ultime finali nella diretta nuoto alle Olimpiadi 2024 Parigi.