DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 1500 SL OLIMPIADI PARIGI 2024: PER LA LEGGENDA (OGGI 4 AGOSTO)

La sua carriera è già leggendaria, ma oggi domenica 4 agosto 2024 potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta con la diretta Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl maschili alle Olimpiadi Parigi 2024. È l’ultimo giorno del nuoto in corsia a La Defense Arena e si gareggia prima del solito, quindi attenzione perché l’appuntamento sarà alle ore 18.37 del pomeriggio, quando prenderà il via la massacrante gara sulla distanza delle 30 vasche, i 1500 sl che tanta parte hanno avuto nella carriera di Gregorio Paltrinieri, naturalmente con il capolavoro assoluto che fu la vittoria alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, ben otto anni fa.

Un’altra interpretazione magistrale (fra le tante) fu quella ai Mondiali di Budapest 2022, oggi la diretta Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl potrebbe dare al capitano della nostra Nazionale la seconda medaglia personale in questi Giochi Olimpici dopo il bronzo negli 800. Con la giusta ambizione, perché le batterie hanno detto che il carpigiano sta davvero bene, anche se forse c’è un avversario che potrebbe essere ancora più in forma di lui: di certo sarà una delle gare più attese della spedizione dell’Italia alle Olimpiadi Parigi 2024, quindi adesso scopriamo tutto quello che serve sapere sulla diretta Gregorio Paltrinieri per la finale dei 1500 sl…

COME VEDERE LA DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 1500 SL, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl alle Olimpiadi Parigi 2024 dovrebbe essere su Rai Due, considerata la rilevanza dell’evento, ma in caso di necessità c’è anche Rai Sport (canale numero 58), oltre naturalmente alla diretta streaming video di Rai Play. Per gli abbonati ecco invece in aggiunta i canali di Eurosport e in streaming naturalmente la piattaforma Discovery Plus, che trasmette tutte le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 1500 SL IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI FINALE 1500 SL: COSA POSSIAMO SPERARE?

Approfondiamo allora l’analisi verso la diretta Gregorio Paltrinieri in questa finale dei 1500 sl. Il bronzo negli 800 ci dice che la condizione c’è; le batterie di ieri hanno confermato che Greg può nuotare ad un ritmo davvero eccellente in queste Olimpiadi Parigi 2024; c’è però naturalmente anche la consapevolezza che Paltrinieri avrà almeno un avversario pericolosissimo. Il riferimento è all’irlandese Daniel Wiffen, già fresco olimpionico degli 800, che è stato il più veloce anche nelle batterie dei 1500 sl. Per dare qualche numero: 14’40”34 per l’irlandese e 14’42”56 per l’eterno capitano azzurro.

Attenzione al sempre temibile rush finale dello statunitense Bobby Finke, che sarà lo spauracchio dalle corsie laterali; attenzione anche al tandem casalingo francese formato da Damien Joly e soprattutto David Aubry; attenzione infine anche a giovani nomi emergenti come il tunisino Ahmed Jaouadi e il turco Kuzey Tuncelli, ma nessuno ha niente da insegnare all’azzurro e quello che abbiamo visto finora ai Giochi ci lascia ben sperare. Possiamo allora divertirci parecchio grazie alla diretta Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 sl maschili.