DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI 3 AGOSTO QUATTRO FINALI!

Si avvicina alla sua conclusione la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 dalla piscina della Paris La Défense Arena, ma ci sono ancora otto titoli da assegnare, dei quali i primi quattro stasera, sabato 3 agosto, ed evidentemente altrettanti ci terranno compagnia domani. L’Italia ha ancora qualche bella carta da giocare per migliorare ulteriormente un bottino già eccellente, a cominciare da stasera con Simona Quadarella, che andrà a caccia della rivincita dopo il quarto posto dei 1500 sl essendo impegnata alle ore 21.28 nella finale degli 800 sl femminili.

Parliamo di assalto al podio, mentre è più difficile immaginare che la nuotatrice romana possa rimpinguare il bottino di due ori, cioè naturalmente quelli di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, più altri due bronzi con la staffetta 4×100 sl maschile e proprio negli 800 sl ma per gli uomini, naturalmente con Gregorio Paltrinieri. La diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 si aprirà anche oggi alle ore 20.30 per semifinali e finali, c’è davvero tanto da vivere, non solo con gli 800 sl femminili, quindi andiamo ad accennare qualcosa anche sul resto del programma.

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Al penultimo giorno di gare, sappiamo bene che la diretta tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024 si dovrebbe dividere tra Rai Sport e Rai Due, in base allo sviluppo anche di altri eventi e del Tg2. In ogni caso la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione. Se invece siete abbonati, si può andare maggiormente sul sicuro con i canali di Eurosport e lo streaming sulla piattaforma Discovery Plus, per seguire integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DELL’OTTAVO GIORNO

Oggi le quattro finali saranno variamente distribuite all’interno della sessione serale per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024: le emozioni cominceranno immediatamente alle ore 20.30 con la finale dei 100 farfalla maschili che potrebbero vedere come principale favorito l’ungherese Kristof Milan, mentre dovremo aspettare le ore 21.08 per i 200 misti femminili con Summer McIntosh insidiata da Alex Walsh, mentre nei già citati 800 sl femminili il duello per l’oro potrebbe essere naturalmente fra Katie Ledecky e Ariarne Titmus.

Ci manca ancora una finale da citare, che sarà alle ore 21.58 quella della staffetta 4×100 mista misti, cioè con due uomini e altrettante donne sui quattro stili del nuoto. Infine, per completare il programma odierno della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, ci resta da segnalare una sola semifinale, quella velocissima dei 50 sl femminili, collocata alle ore 20.39, che dovrà designare le otto finaliste di una delle quattro gare di domani.