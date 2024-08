DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI 2 AGOSTO ECCO TRE FINALI

Ennesima sera in compagnia delle grandi emozioni con la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 dalla piscina della Paris La Défense Arena, uno dei luoghi più importanti dei Giochi Olimpici, anche per l’Italia, che grazie ai due ori di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, più altri due bronzi, può già dire di vivere un’edizione memorabile delle Olimpiadi per quanto riguarda il nuoto, ma si può logicamente provare a fare ancora meglio, se possibile già da oggi.

La diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024 si aprirà anche oggi alle ore 20.30 per semifinali e finali. Subito ci sarà l’appuntamento forse più significativo per noi, cioè la finale dei 50 sl maschili con Leonardo Deplano che è entrato con il terzo miglior tempo delle semifinali. Nella gara più breve bisogna fare tutto per bene, ma si potrebbe provare a fare il colpo per quella che sulla carta sarebbe una medaglia a sorpresa. Di certo, sarà un inizio con il botto per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, per laureare il nuotatore più veloce del mondo.

COME VEDERE LA DIRETTA NUOTO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Dopo una settimana di gare, ormai certamente non è più una sorpresa per nessuno il fatto che la diretta tv nuoto Olimpiadi Parigi 2024 si dovrebbe dividere tra Rai Sport e Rai Due. In ogni caso la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione. Se invece siete abbonati, ecco i canali di Eurosport e lo streaming sulla piattaforma Discovery Plus, che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, NUOTO OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DEL SETTIMO GIORNO

Oggi le tre finali saranno tutte collocate all’inizio della sessione serale per la diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024: le emozioni quindi saranno concentrate in pochi minuti, anche se alle ore 20.37 non ci saranno italiane in gara nei 200 dorso femminili, a causa della precoce eliminazione di Margherita Panziera. Discorso diverso alle ore 20.45 per la finale dei 200 misti maschili, perché per la terza volta sarà presente Alberto Razzetti, che sicuramente si merita il titolo simbolico (ma molto significativo) di nostro nuotatore più completo.

Certo, raggiungere il podio non sarà facile nella gara che vedrà ancora una volta favorito Leon Marchand, che vorrà confermarsi una volta di più come uomo di queste Olimpiadi Parigi 2024. Infine, a chiusura della diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024, ci restano da segnalare le due semifinali di gare che poi assegneranno domani i rispettivi titoli olimpici. Esse saranno prima i 100 farfalla maschili e poi i 200 misti femminili, con i quali calerà il sipario per stasera sul nuoto olimpico…