Diretta Olanda Giappone/ Streaming video e tv: l’ultimo ottavo (Mondiali 2019)

Olanda Giappone, che sarà diretta dall’arbitro dell’Honduras Melissa Borjas, si gioca alle ore 21:00 di martedì 25 giugno presso il Roazhon Park di Rennes: è l’ultimo ottavo di finale ai Mondiali di calcio femminile 2019, ed è anche una partita che ci riguarda da vicino visto che la vincente sarà eventualmente l’avversaria dell’Italia, in campo sempre oggi per sfidare la Cina. L’Olanda è la grande sorpresa della prima fase: nazionale solida, ha saputo vincere le sue tre partite del girone regolando anche il Canada quarto nel ranking FIFA, e adesso si presenta a questa partita coni i favori del pronostico e sapendo di poter fare il grande colpo. Per quanto riguarda invece il Giappone, la nazionale vice campione del mondo ha ottenuto il secondo posto nel suo raggruppamento ma lo ha fatto con appena 4 punti, e di conseguenza non ha confermato le attese. Tuttavia si gioca sulla distanza dei 90 minuti e in gara secca, e l’esperienza potrebbe fare la differenza: non resta dunque che mettersi comodi e stare a vedere quello che succederà nella diretta di Olanda Giappone, di cui adesso possiamo andare a presentare brevemente le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olanda Giappone sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento è su Sky Sport Mondiali (numero 202) e dunque tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire l’ottavo di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019 anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GIAPPONE

In Olanda Giappone, Sarina Wiegman dovrebbe confermare il 4-3-3 e la squadra che ha battuto il Camerun: dunque davanti al portiere Van Veenendaal avremo Bloodworth e Dekker che fanno coppia con Van Lunteren e Van Es schierate sulle corsie laterali, mentre a centrocampo c’è la regia di Van de Donk che sarà affiancata dalle due mezzali Spitse e Groenen. Nel tridente offensivo agiranno Miedema, la prima punta, e le due calciatrici esterne Van de Sanden e Martens. Giappone invece schierato con il 4-4-2: Yamashita tra i pali, Shimizu e Sameshima terzini con Kumagai e Ichise a fare da tandem centrale, davanti a loro l’azione di Nakajima e Sugita che saranno i mediani schierati in un centrocampo che sarà completato da Kobayashi e Endo. In fase di possesso Asako Takakura disporrà di fatto il 4-2-4, facendo avanzare le due laterali sulla linea di Yokoyama e Iwabuchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per scommettere su Olanda Giappone sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Bwin: secondo questo bookmaker la nazionale favorita per il passaggio del turno è quella europea, che ha un valore di 1,80 volte la somma messa sul piatto per la sua vittoria che è identificata dal segno 1. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete giocare il segno X, vi farebbe guadagnare 3,40 volte la puntata mentre il segno 2, che regola il successo delle asiatiche, porta in dote una vincita corrispondente a 4,33 volte quanto investito.



