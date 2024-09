DIRETTA OLANDA ITALIA UNDER 18, AMICHEVOLE

Questo sabato 7 settembre 2024 alle ore 16:00 si giocherà il primo dei due match amichevoli della diretta Olanda Italia. Nulla in palio dunque per le due Nazionali che comunque daranno tutto per misurarsi contro i pari età in una sfida molto equilibrata.

In questo 2024, l’Italia Under 18 non ha mai perso. A partire dallo 0-0 con la Spagna fino al 2-0 contro l’Austria firmato Caprini e Fini, seconda delle due amichevoli contro gli austriaci dopo il 2-1 del primo round (Bonanomi e Mendicino). Da segnalare anche il successo per 1-0 contro la Slovacchia grazie a Caprini.

Meno felici gli olandesi che nelle tre amichevoli disputate quest’anno hanno perso due volte. La prima sconfitta è arrivata contro la Germania mentre quella più recente con l’Inghilterra per 2-1. L’unica successo di quest’anno è datato 22 marzo in un pirotecnico 4-3 contro la Repubblica Ceca a Murcia.

DOVE VEDERE DIRETTA OLANDA ITALIA UNDER 18 , STREAMING VIDEO

Per quanto riguarda dove vedere la diretta Olanda Italia Under 18 purtroppo non ci sono novità positive. Infatti la partita al momento non potrà essere vista da nessun parte.

Discorso analogo per la diretta streaming che non è trasmesso da nessuno, né canali UEFA né FIGC o affini alla Nazionale italiana..

LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA UNDER 18

È possibile ipotizzare le probabili formazioni della diretta Olanda Italia Under 18. Gli Oranje si disporranno con il 4-2-3-1. In porta Ka, difeso da Dijkstra, Atikallah, Jane e Rots. In mediana spazio a Kuhn e Mastoras con Sliti esterno destro, Konadu a sinistra e Oerip al centro. Unica punta van de Ban.

La Nazionale Italiana replica con il 4-3-3 con Leonardelli tra i pali, pacchetto arretrato composto da Tosto, Fortini, Ramaj e Cocchi. Le due mezzali saranno Finocchiaro e Riccio con Degli regista. In avanti Caprini, Ragnoli Galli e Scotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE OLANDA ITALIA UNDER 18

Essendo una partita amichevole, per giunta Under 18, non ci sono le quote per le scommesse Olanda Italia Under 18 su nessun bookmakers.

Potrete provare a vedere live dunque durante la partita, ma comunque è altamente probabile che non sarà possibile scommettere su questo evento.