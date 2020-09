Diretta Olanda Polonia/ Streaming video tv: esordio orange in Nations League

Olanda Polonia è in diretta dalla Johann Cruyff Arena di Amsterdam, vale per il gruppo 1 della Nations League 2020-2021, naturalmente per la Lega A: particolare attenzione alla partita che scatta alle ore 20:45 di venerdì 4 settembre, perché questo è il girone dell’Italia e dunque avremo subito una vista sulla nazionale orange che, almeno sulla carta, dovrebbe contendere agli azzurri l’accesso alla Final Four. Questo, sempre che i polacchi non facciano lo scherzetto; la nazionale dell’Est Europa è però priva del fenomenale Lewandowski, e perde quindi molto per questa partita già particolarmente importante.

L’Olanda invece è stata rivitalizzata dalla cura Ronald Koeman, centrando la finale della prima Nations League (persa contro il Portogallo) e poi qualificandosi agli Europei dopo i flop precedenti; l’ex difensore tuttavia ha accettato l’incarico di allenare il Barcellona e, almeno per le prime due sfide del torneo, la panchina sarà affidata a Dwight Lodeweges. Vediamo allora in che modo procederanno le cose nella diretta di Olanda Polonia, che comincia tra poco; aspettandone il calcio d’inizio possiamo intanto fare una breve valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Olanda Polonia non dovrebbe essere una di quelle previste per essere trasmessa sui nostri canali; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulla partita di Nations League potrete consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare riferendovi a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA POLONIA

Nelle probabili formazioni di Olanda Polonia spicca anche l’assenza di De Ligt, che tornerà solo a novembre dopo l’operazione alla spalla: davanti a Cillessen ci sarà allora spazio per De Vrij che farà coppia con Van Dijk, sugli esterni invece dovrebbero giocare Dumfries e Aki anche se Hateboer e Wijndal sperano di avere una maglia dall’inizio. Centrocampo guidato da Frankie De Jong, schierato qui davanti alla difesa; ai suoi lati Wijnaldum e Van de Beek sono favoriti ma occhio a De Roon e Strootman, che è stato anche capitano di questa selezione. Nel tridente offensivo Bergwijn e Babel dovrebbero accompagnare Depay che sarà il finto centravanti, naturalmente Luuk De Jong non parte battuto.

La Polonia priva di Lewandowski si affida a Milik, sarà lui la prima punta della nazionale di Jerzy Brzeczek che gli dovrebbe affiancare Zielinski, pronto comunque a fare un passo indietro in un ideale 4-4-1-1. Sulle corsie laterali di centrocampo dovrebbero giocare Szymanski e Grosicki che è uno dei veterani di questa squadra, così come Krychowiak che avrà in mano le chiavi di un centrocampo che, nel suo settore nevralgico, condividerà con Goralski. L’ex di Bari, Palermo e Torino Glik comanderà invece la difesa: a fare coppia con lui ecco pronto Bendare, Bereszynski e Rybus giocheranno come terzini mentre in porta Szczesny dovrebbe avere la meglio su Fabianski, anche se il ballottaggio è più aperto di quanto possa sembrare.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Olanda Polonia danno ragione agli Orange, almeno nel pronostico: il segno 1 che identifica la loro vittoria vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto, i polacchi hanno invece un valore di 6,50 volte la puntata ad accompagnare il loro successo, regolato dal segno 2. Per il pareggio dovrete giocare il segno X, e secondo questo bookmaker la vincita derivante sarebbe di 4,25 volte l’importo investito.



