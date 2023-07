Diretta Olanda Spagna/ Streaming video Rai: la finale, Mondiali pallanuoto 2023 donne (oggi 28 luglio)

Olanda Spagna, in diretta dalla Marine Messe di Fukuoka, si giocherà alle ore 11.00 della mattina italiana di oggi, venerdì 28 luglio, cioè quando in Giappone saranno già le ore 18.00. L’appuntamento è imperdibile, dal momento che parliamo della finale dei Mondiali di pallanuoto femminile 2023 in corso appunto nella città nipponica di Fukuoka, che il nostro Setterosa ha sfiorato perdendo però in semifinale mercoledì contro l’Olanda dopo la leggendaria impresa di lunedì, cioè la vittoria per 8-7 contro gli USA in un quarto di finale sulla carta “impossibile”.

Gli Stati Uniti avevano vinto i precedenti quattro Mondiali (2015, 2017, 2019 e 2022), un dominio che il Setterosa ha abbattuto, però oggi sarà un’altra Nazionale a salire sul tetto del mondo riportando in Europa il titolo iridato. Olanda e Spagna sono d’altronde stabilmente tra le Nazionali di più alto livello nella pallanuoto femminile e di conseguenza lo spettacolo sarà garantito, anche se magari accompagnato da tensione e tatticismo, come d’altronde è anche giusto che sia in una semifinale iridata. Che cosa ci dirà la diretta di Olanda Spagna?

DIRETTA OLANDA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Olanda Spagna sarà garantita dalla Rai, da programmazione dovrebbe essere su Rai Sport, canale tematico che trovate al numero 58 e che trasmette la finale dei Mondiali nuoto 2023 per il torneo di pallanuoto femminile. Ricordiamo che sarà possibile seguire le immagini di Olanda Spagna anche in diretta streaming video, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI OLANDA SPAGNA

DIRETTA OLANDA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Olanda Spagna, facciamo il punto sul cammino che ha portato queste due squadre alla finale in questi Mondiali di pallanuoto femminile 2023 a Fukuoka. Curiosamente bisogna annotare che le due Nazionali facevano entrambe parte del girone B, la vittoria per 7-6 dell’Olanda nello scontro diretto aveva dato il primo posto e i quarti ai Paesi Bassi, mandando invece la Spagna (seconda) agli spareggi playoff, vinti d’altronde con estrema facilità dalle iberiche con un perentorio 16-9 contro la Francia.

L’Olanda nei quarti ha liquidato per 17-10 il Canada, mentre la Spagna si è imposta per 12-9 in un bel match contro l’Ungheria. Infine ci sono state le semifinali, nelle quali le iberiche hanno vinto per 12-10 contro l’Australia, mentre l’Olanda naturalmente ha avuto la meglio con un combattuto 9-8 contro l’Italia nella metà del tabellone che proprio il Setterosa aveva “liberato” dagli Stati Uniti. Chi saprà salire oggi sul tetto del mondo? Questa è la domanda che ci accompagna verso la diretta di Olanda Spagna…











