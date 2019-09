Diretta Olbia Alessandria/ Streaming video e tv: quote, sardi favoriti (Serie C)

Olbia Alessandria, diretta dal signor Luca Zucchetti, si gioca domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia e sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Dopo due vittorie consecutive in avvio di torneo, i sardi sono stati costretti a rallentare la loro corsa perdendo una partita molto combattuta sul campo del Pontedera. Due volte in vantaggio con i gol di Biancu e Pennington, l’Olbia alla fine si è dovuta arrendere nel secondo tempo, nonostante i toscani abbiano giocato gli ultimi minuti in inferiorità numerica, perdendo 3-2. Dopo due pareggi di fila invece l’Alessandria ha brindato ai primi tre punti della stagione in casa contro il Renate, battuto di misura 1-0 grazie ad un gol di Arrighini realizzato in apertura di ripresa, con i grigi che restano dunque imbattuti in questo avvio di campionato di Serie C.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olbia Alessandria, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Olbia Alessandria, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 4-3-1-2 per l’Olbia allenata da Michele Filippi schierata con: Van der Want, Mastino, Dalla Bernardina, La Rosa, Pisano, Pennington, Muroni, Biancu, Doratiotto, Parigi, Ogunseye. Risponderà con un 3-4-2-1 l’Alessandria di Cristiano Scazzola schierata con: Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Cambiaso, Suljic, Gazzi, Celia; Chiarello, Arrighini; Eusepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Olbia favorita per la conquista della vittoria contro l’Alessandria. Vittoria in casa quotata 2.40, pareggio proposto a una quota di 3.00 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.65. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.20, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



