Video/ Pontedera Olbia (3-2): highlights e gol, pioggia di emozioni! (Serie C)

Allo Stadio Ettore Mannucci il Pontedera supera in rimonta l’Olbia per 3 a 2: le tante emozioni dell’incontro meritano di essere rivissute nel video di Pontedera Olbia. Nel primo tempo i sardi partono forte e passano in vantaggio direttamente su calcio di punizione con Biancu già all’11’. I padroni di casa non rimangono però a guardare e trovano la rete del pareggio con il colpo di testa di Piana, sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 32′. Nel finale di frazione c’è ancora spazio per il botta e risposta tra il nuovo vantaggio di Pennington del 43′ per gli uomini di mister Filippi ed il nuovo pari di Settembrini, nel recupero al 45’+1′. La partita viene quindi decisa nel corso del secondo tempo dal gol di Tommasini mentre i sardi non riescono più ad andare a segno nemmeno dopo l’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Risaliti all’82’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Costanza della sezione di Agrigento, ha estratto il cartellino giallo per 3 volte ammonendo rispettivamente Biancu da un lato e Risaliti, in due occasioni con conseguente cartellino rosso, dall’altro. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono al Pontedera di portarsi a quota 6 nella classifica del girone A, raggiungendo proprio i diretti rivali di giornata dell’Olbia rimasti fermi appunto a 6 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO PONTEDERA OLBIA: HIGHLIGHTS E GOL

VIDEO PONTEDERA OLBIA: IL TABELLINO

Pontedera-Olbia 3 a 2 (p.t. 2-2)

Reti: 11′ Biancu(O); 32′ Piana(P); 43′ Pennington(O); 45’+1′ Settembrini(P); 63′ Tommasini(P).

ONTEDERA (3-5-2) Mazzini; Risaliti, Piana, Ropolo; Calcagni, Bernardini, Barba, Serena, Mannini; Semprini, Tommasini. A disp.: Sarri, Pavan, Benassai, Salvi, Bardini, Bruzzo, Balloni, Zaccanti, Danieli, Negro, Cicagna, Giuliani. All.: Maraia.

OLBIA (4-3-1-2) Van der Want; Mastino, La Rosa, Dalla Bernardina, Pisano; Pennington, Muroni, Biancu; Doratiotto; Parigi, Ogunseye. A disp.: Barone, Belloni, Miceli, Zugaro, Manca, Demarcus, Crosta, Verde, Lella, Vallocchia. All.: Filippi.

Arbitro: Costanza (Agrigento).

Ammoniti: 16′ Biancu(O); 75′, 82′ Risaliti(P).

Espulsi: 82′ Risaliti(P).

© RIPRODUZIONE RISERVATA