DIRETTA/ Olbia Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 1 ottobre 2023)

DIRETTA OLBIA ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pronti ormai al fischio d’inizio che aprirà la diretta di Olbia Ancona, analizziamo comunque le statistiche delle due formazioni per presentare la partita valida per il girone B della Serie C 2023-2024. Il campionato finora è stato abbastanza positivo per i padroni di casa dell’Olbia, che hanno 8 punti in classifica dopo cinque giornate grazie a due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta, anche se la differenza reti è leggermente negativa (-1), perché l’Olbia finora ha segnato quattro gol e ne ha incassati cinque.

La risposta dell’Ancona è d’altronde meno convincente, perché i marchigiani con una sola vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte hanno raccolto appena 4 punti in classifica, mentre la differenza reti è un brutto -5, con quattro gol segnati ma ben nove al passivo per l’Ancona fino a questo momento in stagione. Fin qui i numeri, ma adesso la parola deve passare al campo, perché ora comincia per davvero la diretta di Olbia Ancona! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OLBIA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Ancona sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Ancona in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

OLBIA ANCONA: OSPITI IN DIFFICOLTÀ

La diretta Olbia Ancona, in programma domenica 1 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre dal cammino opposto: i sardi, infatti, hanno riscattato un inizio fatica e ora stazionano a quota otto punti dopo cinque partite. Per i biancorossi, invece, la strada è in salita visti i quattro punti a referto e le due sconfitte consecutive maturate contro Juventus Under 23 e Cesena.

OLBIA ANCONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Olbia Ancona, sfida in programma domenica 1 ottobre allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia. In casa sarda il tecnico Leandro Greco darà spazio al consueto 4-3-3 ma, probabilmente, non avrà a disposizione Arboleda, pronto al suo posto Contini. Nel tridente spazio a Ragatzu, Nanni e Fabbro. Per i biancorossi ospiti, invece, mister Marco Donadel punterà sul 3-5-2 con Spagnoli e Kristoffersen nel tandem offensivo. Nel pacchetto arretrato in quattro per tre posti: Dutu, Cella, Marenco e Nador. Indisponibile Gatto, al suo posto pronto Saco.

OLBIA ANCONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Olbia Ancona danno per favorita la squadra sarda con il segno 1 proposto a 2.35. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei marchigiani è dato a 3.15 mentre il pareggio si gioca a 2.90.











