Diretta Olbia Grosseto/ Streaming video tv: match dall’esito incerto (Serie C)

Olbia Grosseto, che verrà diretta dal signor Daniele De Tommaso, prende il via alle ore 12:30 di domenica 17 gennaio: uno dei lunch match nella 19^ giornata della Serie C 2020-2021, si gioca per il girone A e mette a confronto, nell’ultimo turno di andata, due squadre che sono partite con propositi di salvezza ma vogliono provare a esplorare altri scenari. Sicuramente la cosa è valida per il neopromosso Grosseto, che sta disputando un campionato sopra le righe anche se ha appena perso in casa contro la Pistoiese; resta però un buon passo quello dei toscani, che al Bruno Nespoli avranno subito la possibilità di rifarsi.

L’Olbia è presente in Serie C da qualche anno ormai, e non è mai riuscito a fare il salto di qualità; attualmente sarebbe comunque salvo e nell’ultimo turno ha centrato un buon pareggio a Novara, che ha mosso ancora la sua classifica che resta pericolante. Vedremo allora quello che potrà succedere nella diretta di Olbia Grosseto; aspettando che la partita prenda il via facciamo anche una rapida valutazione sui temi principali, aprendo il discorso con le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

La diretta tv di Olbia Grosseto è una di quelle che vengono trasmesse sulla televisione satellitare: è la grande novità delle ultime settimane, in questo caso gli abbonati al Pacchetto Calcio potranno rivolgersi al canale Sky Sport 252 del loro decoder. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

In Olbia Grosseto Max Canzi torna ad avere a disposizione Cadili: il ventunenne centrale dovrebbe allora affiancare Emerson in difesa, a protezione di Tornaghi e con il supporto di Pisano (o Arboleda) e Pitzalis sulle corsie laterali. A centrocampo si gioca come sempre a tre, con Ladinetti che si dovrebbe disporre davanti alla difesa e guidare la squadra con la collaborazione delle mezzali Pennington e Biancu, andato a segno al Piola domenica scorsa: Giandonato e Doratiotto si giocano la maglia da trequartista, davanti dovrebbero essere confermati sia Ragatzu che Udoh, ma attenzione alla candidatura del veterano Cocco. Il Grosseto di Lamberto Magrini gioca con modulo speculare: in porta Barosi, davanti a lui Gorelli e Ciolli con Raimo e Campeol che ancora una volta dovrebbero giocare sugli esterni bassi. Kraja, Vrdoljak e Sersanti restano favoriti per comporre la linea mediana ma è forte la candidatura di Cretella per una delle tre maglie. Davanti, c’è l’imbarazzo della scelta: Sicurella a supporto di Galligani e Boccardi è la situazione più probabile, ma l’ultimo arrivato Merola (dall’Arezzo, via Empoli) è pronto a soffiare il posto a uno dei due attaccanti, qui chiaramente è in lizza anche Filippo Moscati.

Per un pronostico su Olbia Grosseto possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,40 volte quanto puntato, contro il valore di 3,15 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2,90 volte quanto messo sul piatto.



