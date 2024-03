Diretta/ Olbia Juventus U23, streaming video tv: bianconeri favoriti (Serie C, 6 marzo 2024)

DIRETTA OLBIA JUVENTUS U23, SARDI IN DIFFICOLTA’

La diretta Olbia Juventus U23, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 racconta della 30esima giornata di Serie C Girone B. I sardi sono reduci da sei partite consecutive senza vincere: sconfitte con Carrarese e Ancona in trasferta, pari interno con l’Entella, altri due ko contro Pineto e Gubbio fino al recente 2-2 con la Fermana.

I giovani bianconeri recentemente hanno messo a referto due pareggi, quelli con Lucchese e Gubbio, intervallati da una sconfitta al Curi di Perugia. Prima di questi due punti in tre partite, la Juventus U23 era riuscita a vincere ben quattro gare di fila contro Spal, Ancona, Torres e Sestri Levante tra fine gennaio e metà febbraio.

OLBIA JUVENTUS U23, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Olbia Juventus U23 sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Olbia Juventus U23 sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OLBIA JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Olbia Juventus U23 vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Rinaldi, difesa a quattro con Arboleda, Bellodi, Motolese e Mordini. Nella zona nevralgica del campo troveremo Dessena, La Rosa e Biancu. Cavuoti agirà da trequartista con Ragatzu e Bianchimano in avanti.

Risponde la formazione bianconero con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Scaglia, difeso qualche metro più avanti dal terzetto Savona, Muharemovic e Stramaccioni. Comenencia agirà largo a destra con Salifou e Hasa a centrocampo più Turicchia a sinistra. Il duo di trequartisti Sekulov-Guerra supporterà Da Graca.

OLBIA JUVENTUS U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Olbia Juventus U23 favorita la squadra ospite a 2.25. Secondo sisal, l’1 è dato a 3.25 mentre la X a 3.

L’Over 2.5, vale a dire tre gol tra le due squadre, è offerto a 2.35 contro l’Under a 1.50. Infine, Gol e No Gol sono quotati 1.98 e 1.72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA