DIRETTA/ Olbia Pontedera video streaming tv: ecco 5 precedenti in Sardegna

DIRETTA OLBIA PONTEDERA: TESTA A TESTA

Quante volte la diretta di Olbia Pontedera si è giocata in Sardegna? Le due squadre si sono affrontate a Olbia per 5 volte col bilancio leggermente in favore dei padroni di casa che hanno vinto 2 volte rispetto all’unico successo degli ospiti e 2 pareggi. L’ultimo precedente rappresenta l’unica vittoria del Pontedera fuori casa contro questo avversario, una gara disputata nel settembre del 2020 e terminata col risultato finale di 0-1. Gli ospiti si imposero col risultato di 0-1 grazie a un gol di Catanese al minuto 67.

Diretta/ Pontedera Pescara (risultato finale 2-1): accorcia Rauti!

Non si deve tornare troppo indietro invece per trovare l’ultima vittoria dell’Olbia in casa contro questo avversario, siamo al settembre del 2017, una gara terminata col risultato finale di 2-0. I padroni di casa passarono in vantaggio al minuto 38 su calcio di rigore grazie alla freddezza di Ragatzu. Nel finale raddoppiava Senesi entrato in campo da appena 3 minuti al posto di Murgia. Molto interessante da raccontare è anche un 1-1 del gennaio 2020. La gara in questione terminò 1-1 con i gol di Ropolo e La Rosa sul finire di primo tempo nel giro di 2 minuti. (agg Matteo Fantozzi)

Diretta/ Teramo Olbia (risultato finale 2-2): Birligea vanifica il bis di Ragatzu!

DIRETTA OLBIA PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Pontedera non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Siena Olbia (risultato finale 3-2) video tv: tutti i gol nella ripresa!

SFIDA IN EQUILIBRIO!

Olbia Pontedera, in diretta sabato 27 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Il Pontedera sembra aver trovato il punto di svolta dopo quello che era stato un inizio di campionato deludente: battendo in casa il Pescara 2-1 nell’ultimo impegno disputato i toscani hanno riagganciato il nono posto e la zona play off, mettendo inoltre in fila la terza vittoria consecutiva.

L’Olbia è indietro di quattro punti rispetto agli avversari di turno, a quota 17 e una lunghezza sopra la zona play off. La formazione sarda è reduce da un pari in casa del Teramo e continua a cercare il ritmo giusto per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Pontedera vincente di misura 0-1 nell’ultimo impegno di campionato disputato a Olbia il 27 settembre 2020, i sardi non vincono in casa contro i toscani dal 2-0 del 24 settembre 2017.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PONTEDERA

Le probabili formazioni di Olbia Pontedera, match che andrà in scena al Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Palesi, Giandonato, Lella; Biancu; Ragatzu, Mancini. Risponderà il Pontedera allenato da Ivan Maraia con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Sposito; Espeche, Matteucci, Bakayoko; Perretta, Barba, Caponi, Catanese, Milani; Benedetti, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA