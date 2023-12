DIRETTA/ Olbia Rimini (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (6 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA OLBIA RIMINI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo davvero per raccontare la diretta di Olbia Rimini. Momento davvero poco brillante per gli isolani, che non vincono dal 2 novembre: anche in quel caso si trattava di un recupero, era arrivato un 1-0 contro il Pineto ma da quel momento l’Olbia, che in precedenza aveva raccolto tre successi in nove giornate, ha ottenuto soltanto due pareggi perdendo male sui campi di Juventus U23 e Recanatese, facendo 0-0 contro la Lucchese (in casa) e 2-2 sul terreno di gioco del Sestri Levante, in generale in casa l’Olbia ha 11 punti in 7 partite ma segna pochissimo, appena 5 gol anche se va detto che difensivamente la squadra fa molto bene, avendo incassato appena 6 reti.

Il Rimini era partito malissimo in questa stagione: una sola vittoria (4-3 alla Juventus U23) nelle prime 9 giornate, con ben sei sconfitte di cui tre consecutive nella prima metà di ottobre. La svolta è arrivata con il 2-0 alla Lucchese: da quel momento i romagnoli hanno aumentato i giri del motore tanto da rimanere imbattuti per sette partite, hanno vinto quattro delle ultime cinque e hanno incassato un solo gol in questa striscia, quello del pareggio di Pescara. Vedremo allora chi avrà eventualmente la meglio in questo recupero del Bruno Nespoli: mettiamoci comodi e facciamo parlare il campo, perché la diretta di Olbia Rimini sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

OLBIA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Rimini sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Rimini in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

OLBIA RIMINI: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Olbia Rimini, in diretta mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso lo Stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. In Sardegna gara importante per entrambe le compagini: da un lato i sardi desiderosi di uscire dalla zona play-out e di tornare a quella vittoria che manca da un mese (match contro il Pineto); dall’altro i biancorossi, ormai a ridosso dei play-off, dopo un periodo di forma straordinario.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA RIMINI

In attesa di scoprire chi vincerà i classici ballottaggi della vigilia, è il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Olbia Rimini. Partiamo dai sardi che proporranno il solito 4-3-3 con Contini, Scapin e Biancu nel tridente e Rinaldi tra i pali. Stesso modulo per gli ospiti di Emanuele Troise, i quali avranno Semeraro e Lepri sulle corsie laterali.

OLBIA RIMINI: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A corredo della diretta Olbia Rimini, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per l’ottava giornata di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra sarda ha un valore che corrisponde a 2,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 2,90 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione biancorossa – vi farebbe guadagnare 2,80 volte l’importo investito con questo bookmaker.

