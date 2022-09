Diretta Olbia Siena/ Streaming video tv: bianconeri per la continuità! (Serie C)

DIRETTA OLBIA SIENA: ISOLANI PER IL RISCATTO!

Olbia Siena sarà diretta dal signor Alberto Ruben Arena: alle ore 17:30 di sabato 24 settembre lo stadio Bruno Nespoli ospita la partita valida per la 5^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Gli isolani vanno a caccia di immediato riscatto: non è iniziato benissimo il campionato dell’Olbia, squadra che potrebbe anche guardare ad un posto nei playoff (sarebbe un risultato sostanzialmente storico) ma che per il momento convive con parecchie difficoltà strutturali, come del resto ha dimostrato anche nell’ultima giornata quando ha perso nettamente a Rimini (0-3) scendendo ancor più nella classifica del girone.

Diretta/ Rimini Olbia (RISULTATO FINALE 3-0) streaming video tv: dominio!

Il Siena è ondivago: la Robur, come già nello scorso campionato, fa decisamente meglio tra le mura amiche che in trasferta, e dunque da questo punto di vista ha bisogno di trovare maggiore continuità se vuole davvero giocare la post season e magari evitare anche il primo turno. Nell’ultima partita è arrivata una vittoria di misura sul Montevarchi, utile comunque per restare ancorata a certe posizioni della graduatoria; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Olbia Siena, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Siena Montevarchi (RISULTATO FINALE 1-0) video streaming tv: Robur ok!

DIRETTA OLBIA SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Siena non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: su Sky Sport 251 (disponibile per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, oppure on domand) va in onda Diretta Gol Serie C, con gli aggiornamenti in tempo reale e le immagini da tutti i campi coinvolti. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che ormai da anni fornisce tutte le gare del campionato di Serie C: la visione di Olbia Siena sarà in diretta streaming video, anche in questo caso qualora non si sia sottoscritto un abbonamento si potrà procedere all’acquisto della singola partita.

Diretta/ Imolese Siena (risultato finale 0-4): doppietta Buglio, poker di De Paoli!

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA SIENA

Nel preparare la diretta Olbia Siena Roberto Occhiuzzi pensa al 3-4-1-2: in porta avremo Gelmi, davanti a lui Fabbri potrebbe sostituire uno dei titolari di domenica (Travaglini, Bellodi e Brignani) mentre sulle corsie laterali attenzione soprattutto a Renault che può giocare a destra per Sueva, con la conferma di Gabrieli sull’altro versante. In mezzo ballottaggio Minala-Zanchetta con il possibile inserimento di Incerti al fianco di La Rosa, sulla trequarti Konig insidia la maglia di Biancu mentre nel reparto offensivo Ragatzu e Contini restano favoriti, ma uno dei due potrebbe andare in panchina a vantaggio di Babbi (o Boganini).

Albero di Natale per il Siena di Guido Pagliuca: rispetto alla vittoria sul Montevarchi sarà invariata la difesa (Luigi Silvestri e Luca Crescenzi davanti a Lanni, Raimo e Favalli sugli esterni) mentre in mezzo al campo potrebbe avere una maglia Castorani, che però dovrà scalzare uno tra Picchi e Collodel con Buglio che invece dovrebbe e potrebbe essere il più sicuro del posto. C’è qualità sulla trequarti: Belloni e Disanto hanno iniziato una settimana fa, stavolta potrebbe anche toccare a Frediani e Meli o comunque uno dei due. Paloschi, straordinario lusso per il campionato di Serie C, resta naturalmente il grande favorito come centravanti, De Paoli e Arras ci provano comunque.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo brevemente quello che per la diretta Olbia Siena ci viene raccontato dalle quote fornite dall’agenzia Snai, che tra le altre ha tracciato un pronostico per la partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte l’importo che avrete scelto di investire; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,05 volte quanto giocato, mentre il segno 2 per il successo esterno della squadra ospite, con questo bookmaker, ha un valore pari a 2,30 volte la cifra messa sul piatto per la partita di Serie C.











© RIPRODUZIONE RISERVATA