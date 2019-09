Diretta Olympiacos Tottenham/ Streaming video tv: gli Spurs in Champions League

Olympiacos Tottenham, partita diretta dal nostro arbitro Gianluca Rocchi e in programma mercoledì 18 settembre alle ore 18.55 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo, ad Atene, sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Pur avendo ceduto il titolo di Grecia al PAOK Salonicco, al contrario dei campioni ellenici l’Olympiacos è riuscita a superare ben tre turni preliminari, accedendo al tabellone principale di Champions eliminando i ceki del Viktoria Plzen, i turchi del Basaksehir e i russi del Krasnodar. In ambito europeo l’Olympiacos ha raggiunto come miglior risultato i quarti di finale della Champions League nella stagione 1998/1999, quando fu eliminata dalla Juventus e i quarti di finale della Coppa delle Coppe nel 1992/1993, quando fu estromesso dall’Atletico Madrid. Il Tottenham si presenta invece ai nastri di partenza della nuova Champions da vicecampione, dopo aver perso la finalissima contro il Liverpool, la prima della sua storia nella massima competizione europea. Gli Spurs confermando Mauricio Pochettino in panchina (nonostante le voci di un addio che si sono rincorse per buona parte dell’estate) hanno confermato anche la voglia di rilanciarsi definitivamente in Premier League, dove non trionfano dagli anni Sessanta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olympiacos Tottenham, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 18.55, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS TOTTENHAM

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Olympiacos Tottenham, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 18.55 presso il Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo, ad Atene, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-2-3-1 per l’Olympiakos allenata dal portoghese Martins che schiererà: José Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero. Risponderà il Tottenham guidato in panchina dall’argentino Pochettino con un 4-2-3-1: Lloris, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Lamela, Eriksen, Son, Kane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Tottenham è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro l’Olympiacos. Successo interno quotato 3.80, pareggio offerto a una quota di 3.60 ed affermazione esterna proposta a una quota di 1.90. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 2.00 per quanto riguarda l’over 2.5 e 1.80 per quanto concerne l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA