DIRETTA/ Padova Albinoleffe video streaming tv: precedenti quasi in equilibrio

DIRETTA PADOVA ALBINOLEFFE: IL TESTA A TESTA

Quante volte la diretta di Padova Albinoleffe si è giocata allo stadio Euganeo? Si parla di 11 precedenti col bilancio leggermente in favore dei padroni di casa che hanno vinto 4 volte rispetto alle 3 dei loro avversari mentre 4 sono i pareggi. L’ultimo precedente ci porta al 31 ottobre del 2021 un match terminato col risultato finale di 2-0. Il match fu aperto al sesto minuto da una giocata di Chirico con raddoppio siglato da Jelenic alla fine del primo tempo. E l’Albinoleffe? I bergamaschi non vincono in casa dei biancoscudati dal 14 maggio 2017 in una gara terminata col risultato di 1-3. Giorgione sbloccò il match al minuto 27 Giorgione.

DIRETTA/ Padova Gubbio (risultato finale 1-0): zampata di Monaco

All’ora di gioco gli ospiti riescono a raddoppiare grazie a una bella giocata di Ravasio. Al minuto 72 Mandorlini riapriva il match dando speranze alla squadra di casa di trovare il pari. Speranze infrante dalla rete su calcio di rigore di Montella al minuto 96 quando i padroni di casa si erano buttati avanti per provare a vincere il match. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Albinoleffe Sangiuliano City (risultato finale 1-1): parità a Zanica!

PADOVA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Pro Sesto Padova (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Gerbi

VENETI FAVORITI!

Padova Albinoleffe, in diretta sabato 19 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Punti importanti in palio tra biancorossi e azzurri, alla ricerca di risultati per risalire la classifica.

Il Padova è ottavo con 19 punti in tredici partite, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. I biancoscudati sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Pro Sesto. L’Albinoleffe, invece, è quindicesima a quota 16 punti, raccolti grazie a tre vittorie, sette pareggi e tre sconfitte. Quattro risultati utili di fila per i lombardi, reduci dal pareggio per 1-1 contro il Sangiuliano City.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ALBINOLEFFE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Padova Albinoleffe. Iniziamo la nostra analisi dalla formazione di Caneo, in campo con il canonico 3-4-2-1: Donnarumma, Belli, Valentini, Ilie, Vasic, Franchini, Dezi, Jelenic, Gagliano, Russini, Ceravolo. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il consueto 3-5-2: Pagno, Gusu, Milesi, Saltarelli, Zoma, Doumbia, Gelli, Piccoli, Tomaselli, Cori, Manconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Padova favorito sull’Albinoleffe secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie ai numeri dell’agenzia Goldbet: la vittoria del Padova è a 1,82, il pareggio è quotato 3,40, mentre il successo dell’Albinoleffe paga 4,25 volte la posta. Secondo gli analisti non ci saranno molti gol: Under 2,5 a 1,56 e Over 2,5 a 2,30. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,67.

© RIPRODUZIONE RISERVATA