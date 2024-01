Diretta/ Padova Mantova streaming video e tv. Big match nel girone A! (Serie C, 8 gennaio 2024)

Padova Mantova, in diretta domenica 8 gennaio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Il Padova sta vivendo una stagione eccellente finora. In 19 partite, i biancorossi hanno accumulato 43 punti, affermandosi come una delle squadre più competitive del campionato e garantendosi il secondo posto in classifica. La squadra guidata da Vincenzo Torrente ha registrato una serie di 3 vittorie consecutive, l’ultima sul difficile campo della Triestina, giungendo al tanto atteso scontro contro la capolista Mantova in uno stato di forma eccellente. Tra i giocatori da seguire nella rosa del Padova, spicca sicuramente Bortolussi, il miglior marcatore con 6 gol.

Il Mantova si conferma come la vera forza dominante nel Girone A di Serie C. La squadra di Davide Possanzini occupa il primo posto in classifica, con un vantaggio di +4 sulla seconda posizione. Nelle ultime 5 partite, Galuppini e i suoi compagni hanno ottenuto una perfetta serie di 5 vittorie consecutive, l’ultima sul campo del Legnago Salus, presentandosi al prossimo scontro contro il Padova con uno straordinario record. L’obiettivo della squadra bianco-rossa è quello di conquistare i 3 punti per ridurre il distacco a soli 7 punti dal secondo posto occupato proprio dal Padova.

DIRETTA PADOVA MANTOVA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Mantova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Padova Mantova, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PADOVA MANTOVA SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Padova Mantova, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Perrotta, Delli Carri; Fusi, Villa, Radrezza, Dezi, Capelli; Liguori, Bortolussi. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Panizzi; Trimboli, Bani, Muroni; Galuppini, Mensah, Fiori.

PADOVA MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











