DIRETTA/ Alessandria Virtus Verona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via!14 gennaio 2024)

I testa a testa della diretta Alessandria Virtus Verona si contano sulle dita di una mano. Sono infatti solamente tre i precedenti tra le due squadre, tutto in perfetto equilibrio: una vittoria dei grigi, una rossoblu e un pareggio. La più recente è stato il 2-1 della Virtus Verona con le reti di Faedo e Cabianca, intervallate dal gol di Gazoul che aveva illuso i piemontesi. L’ultima vittoria invece dei grigi è del 2013: doppietta di Marconi e 3-1 definitivo di Valentini.

Nel mezzo un pareggio senza reti del 2014 in casa della Virtus Verona. Fin qui nient’altro, le squadre si affronteranno infatti per la quarta volta nel turno odierno di campionato. Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta, 1-0 col Novara per l’Alessandria e stesso risultato con l’Atalanta U23 per la Virtus. Sarà dunque una sfida utile anche per rialzare la china dopo questo periodo per niente felice. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ALESSANDRIA VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Alessandria Virtus Verona sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Alessandria Virtus Verona sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ALESSANDRIA VIRTUS VERONA, PERIODI SIMILI

La diretta Alessandria Virtus Verona, in programma domenica 14 gennaio alle ore 14:00, racconta della 21esima giornata di Serie C Girone A. I piemontesi sono in un periodo di profonda crisi con l’ultima vittoria datata 12 novembre 2023, quando vinsero 2-0 in casa del Renate. Da quei tre punti, solamente delusioni con ben sei sconfitte e due pareggi. I ko non sono mai stati pesanti, il massimo è stato il 2-0 incassato dalla Pro Vercelli, ma naturalmente tanto basta per mettere nei guai l’Alessandria.

La Virtus Verona è messa leggermente meglio, ma solo per via di una vittoria all’apparenza scacciacrisi avvenuta il 17 dicembre in casa contro la Pro Patira, risultato finale di 2-0 targato Begheldo e Casarotto. Per il resto, il ruolino di marcia non si discosta troppo da quello dell’Alessandria dato che nelle ultime 10 patite sono arrivate solo due vittorie. Eppure classifica alla mano possiamo vedere che ci sono 15 punti di differenza in favore dei rossoblu.

ALESSANDRIA VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Virtus Verona vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Liverani, retroguardia composta da Rota, Ercolani e Nunzella. Agiranno esterni Ciancio e Pellegrini con Mastalli, Nichetti e Sepe nella zona nevralgica del rettangolo verde. In attacco il duo Gazoul-Foresta.

Stesso modulo anche per i rossoblu che mettono tra i pali Sibi. In difesa spazio al trio Ruggero, Cabianca e Mazzolo. Da destra verso sinistra, il centrocampo vede Daffara, Mehic, Metlika, Manfrin e infine Begheldo a chiudere il reparto. Tandem offensivo Gomez-Casarotto.

ALESSANDRIA VIRTUS VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Alessandria Virtus Verona danno per favorita la squadra ospite a 2.35. Secondo sisal, l’1 fisso è dato a 3.05 mentre il segno X del pareggio a 3.15.

L’Over 2.5 è quotato a 2.45 mentre l’Under molto più basso, a 1.45. Differenza importante anche tra Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.66.

