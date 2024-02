Diretta Padova Arzignano/ Streaming video tv: bel derby veneto (Serie C, oggi 24 febbraio 2024)

DIRETTA PADOVA ARZIGNANO: BEL DERBY VENETO

Padova Arzignano, in diretta dallo stadio Euganeo con inizio alle ore 18.30 di questa sera, sabato 24 febbraio 2024, sarà un derby veneto che si gioca per la ventottesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Uno sguardo alla classifica ci dice che sono naturalmente favoriti i padroni di casa nella diretta di Padova Arzignano, infatti con la vittoria contro la Pro Sesto di settimana scorsa il Padova è salito a quota 58 punti e continua ad inseguire il Mantova. Il ritmo dei lombardi è eccellente, i veneti però non devono mollare e vincendo oggi potrebbero mettere pressione alla capolista che giocherà domani.

Dall’altra parte ecco gli ospiti dell’Arzignano, che invece sono reduci dal pareggio contro il Novara e più in generale finora hanno ottenuto 33 punti in classifica, per cui fanno parte di quel gruppo di squadre nel limbo, che possono certamente ancorapuntarej ai playoff ma devono anche stare attente a non scivolare verso il basso. Oggi il derby veneto sarà molto difficile per gli ospiti, ma un risultato positivo potrebbe valere davvero tanto per loro: che cosa ci dirà quindi la diretta di Padova Arzignano?

DIRETTA PADOVA ARZIGNANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Arzignano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Arzignano in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA ARZIGNANO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Padova Arzignano. Non convocati Nicolò Bianchi, Simone Russini e Simone Palombi, il Padova insisterà sul modulo 4-3-3 delle ultime settimane. Si aprono possibili rotazioni rispetto al precedente match contro la Pro Sesto: Villa potrebbe agire da terzino sinistro, facendo riposare Favale, mentre Radrezza potrebbe partire titolare a centrocampo, infine in attacco si potrebbe rivedere Capelli.

Per gli ospiti non sarà del match Bordo, squalificato: Arzignano in campo con il modulo 4-3-1-2 e qualche cambiamento rispetto all’incontro col Novara. In difesa ballottaggio tra Boffelli e Milillo per affiancare l’altro centrale Piana. A centrocampo Lakti potrebbe avere una chance dal primo minuto in linea con Casini e Barba alle spalle del trequartista Lunghi. In attacco infine dovremmo vedere Parigi dal primo minuto al fianco di Menabò.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Padova Arzignano secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, che quota la vittoria dei padroni di casa a 1,55, segno 1 quindi largamente favorito; si sale poi a quota 3,55 per il segno X in caso di pareggio, infine un colpaccio esterno dell’Arzignano nel derby veneto varrebbe 6,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.

