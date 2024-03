DIRETTA/ Fermana Sestri Levante video streaming tv: tris ligure nel match di andata (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA FERMANA SESTRI LEVANTE: I TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta di Fermana Sestri Levante. Prima di entrare in clima partita, diamo uno sguardo ai testa a testa delle due squadre. In realtà di precedenti ne contiamo solamente uno, quello dell’andata, terminato nettamente 3-0 per i rossoblu. Per il resto i due club non hanno mai avuto modo di sfidarsi e dunque sarà una sfida quasi inedita per il calcio italiano.

Video/ Sestri Levante Recanatese (2-0) gol e highlights: Candiano apre le marcature! (Serie C, 11 marzo 2024)

La Fermana non riesce a vincere dal 26 gennaio con la Recanatese, avendo collezionato da quel giorno quattro sconfitte e altrettanti pareggi che hanno complicato la corsa alla salvezza per la squadra ultima in classifica. Il Sestri Levante invece arriva a questa sfida forte delle due vittorie “a zero” collezionate contro Rimini e Recanatese. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Sestri Levante Recanatese (risultato finale 2-0): Oliana raddoppia! (Serie C, 11 marzo 2024)

FERMANA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fermana Sestri Levante sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Sestri Levante e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FERMANA SESTRI LEVANTE: MARCHIGIANI CON UN PIEDE IN SERIE D

Fermana Sestri Levante, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Liguri in risalita nella classifica del girone B, le ultime due vittorie consecutive e in particolare il più recente successo in casa contro la Recanatese ha permesso al Sestri Levante di salire un punto sopra rispetto alla zona play out.

DIRETTA/ Fermana Pineto (risultato finale 1-1): espulsi Petrelli e Paponi! (Serie C, 10 marzo 2024)

La Fermana è sempre sul fondo della classifica, l’ultimo pareggio in casa contro il Pineto è stato l’ennesimo di un cammino che vede i marchigiani a digiuno di vittoria da otto partite consecutive. Fermana staccata dalla penultima posizione del girone B da una sola lunghezza, ma la Recanatese terzultima è lontana otto punti e lo spettro delle retrocessione diretta si fa sempre più vicino.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SESTRI LEVANTE

Le probabili formazioni della diretta Fermana Sestri Levante, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Andrea Mosconi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Anacoura, Podda, Oliana, Regini, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Troiano; Candiano; Forte, Margiotta. Risponderà il Sestri Levante allenato da Enrico Barilari con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Furlanetto, Gasbarro, Padella, Laverone, Calderoni; Misuraca, Giandonato, Scorza; Tilli; Montini, Curatolo.

FERMANA SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Sestri Levante, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Sestri Levante, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA