Diretta/ Padova Cesena (Serie C) streaming video e tv: capolista senza sosta

DIRETTA PADOVA CESENA: CHE SCONTRO!

Padova Cesena, in diretta domenica 28 febbraio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Capolista senza sosta nella corsa verso la Serie B, il Padova è reduce da un gran momento che gli ha permesso di accumulare un buon vantaggio sulle inseguitrici, ma i biancoscudati non possono permettersi di rilassarsi. Domenica scorsa l’1-1 nel big match contro il Sudtirol, ottenuto peraltro in rimonta, ha permesso al Padova di mantenere il primato e di schiacciare la classifica alle sue spalle: ora a 4 lunghezze di distanza è il Modena ad essere secondo, con gli altoatesini e il Perugia che inseguono al terzo posto a 5 punti di distanza.

E’ sesto invece il Cesena reduce da un rotondo 3-0 rifilato al Carpi, seconda vittoria consecutiva che ha permesso ai romagnoli di affiancare la Virtus Verona in classifica: i bianconeri restano distanti dalle primissime posizioni ma possono dire da loro per ottenere un convincente piazzamento in chiave play off.

DIRETTA PADOVA CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Cesena non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA CESENA

Le probabili formazioni della sfida tra Padova e Cesena allo stadio Euganeo. I padroni di casa allenati da Andrea Mandorlini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Vannucchi; Germano, Rossettini, Kresic, Curcio; Saber, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Cissè, Bifulco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da William Viali con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Nardi; Zappella, Ricci, Ciofi, Longo; Steffè, Collocolo, Di Gennaro; Zecca, Bortolussi, Russini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Padova Cesena: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.55 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 5.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.00 volte l’importo scommesso.

