Diretta Padova Cesena/ Streaming video tv: i veneti cercano la fuga (Serie C)

Padova Cesena, in diretta dallo stadio Euganeo questa sera, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45, si gioca per la sesta giornata del campionato di Serie C girone B. Padova Cesena è una sfida dal sapore di palcoscenici ben più importanti visti i tanti anni che i due club hanno militato sia in Serie A sia in Serie B e che inoltre ha una certa rilevanza per quanto concerne la classica. Infatti, il Padova di mister Sullo occupa attualmente il primo posto in graduatoria con 13 punti conquistati su 15 a disposizione grazie a quattro successi ed un pareggio, anche grazie al successo di domenica sul campo della Vis Pesaro. Interlocutorio invece il cammino del Cesena con sette punti all’attivo che permettono ai romagnoli di essere al nono posto grazie a due vittorie, un pareggio nella scorsa giornata a Piacenza e due sconfitte. Dunque un incontro molto importante soprattutto per il Padova, che potrebbe dare avvia alla prima fuga stagionale in classifica mentre per il Cesena l’obiettivo più realistico sembra essere proprio la zona playoff.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Padova Cesena, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA CESENA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Padova Cesena. In casa Padova mister Salvatore Sullo sembra orientato a confermare il 3-5-2 che al momento ha assicurato copertura nella fase difensiva e soprattutto capacità di essere efficaci in zona gol. In porta tocca Minelli con i tre centrali che dovrebbero essere Pelagatti, Kresic e Lovat. Sulle due corsie laterali spazio a Fazzi e Baraye con Buglio a fungere da schermo protettivo davanti alla difesa mentre a Ronaldo e Castiglia il compito di assicurare rifornimenti ed inserimenti in fase offensiva. La coppia d’attacco dovrebbe essere ancora una volta formata da Mokulu e Santini. Per i romagnoli invece mister Modesto sembra aver scelto il 3-4-3 con Agliardi a difendere i pali ed in difesa Ricci, Brignani e Sabato. A centrocampo De Feudis e Rosaia nella zona centrale, Cappellini sulla fascia destra mentre dall’altra parte andrà ad agire Borello. In avanti al fianco di Sarao ci sarà Zecca.

PRONOSTICO E QUOTE

Si affrontano due squadre attrezzate ma in ragione del fattore campo e di una maggiore brillantezza mostrata in queste prime battute stagionali, la formazione di casa viene data per favorita da Snai con una quota pari ad 1,87 contro il 3,20 fissato per il pareggio e il 4,25 che verrebbe pagato in caso di una vittoria esterna. Inoltre, per l’agenzia di scommesse questo dovrebbe essere un match da pochi gol visto che l’Under 2,5 viene dato a 1,55 e l’Over 2,5 a 2,30.



