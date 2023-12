DIRETTA/ Padova Lumezzane (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Capelli! (3 dicembre 2023)

DIRETTA PADOVA LUMEZZANE (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Padova e Lumezzane è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Torrente partono benissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio immediatamente al 6′ grazie alla rete messa a segno da Capelli, approfittando anche di una deviazione. Il suo compagno Liguori manca poi il bis subito al 12′. Ecco le formazioni ufficiali:

PADOVA (3-5-2) – Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Liguori, Bortolussi. A disposizione: Rossi, Zanellati, Favale, Perrotta, Granata, Bianchi, Kirwan, Dezi, Palombi, Toldo. Allenatore: Vincenzo Torrente. LUMEZZANE (4-3-3) – Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Pesce, Calì, Moscati; Spini, Gerbi, Cannavò. A disposizione: Galeotti, Troiani, Pogliano, Taugourdeau, Malotti, Ricci, Deratti, Scremin, Righetti, Kolaj. Allenatore: Arnaldo Franzini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PADOVA LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Padova Lumezzane sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Lumezzane in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Padova Lumezzane evidenzia due formazioni che si ritrovano rispettivamente in classifica al secondo e tredicesimo posto. Padroni di casa che hanno raccolto 33 punti dei 45 disponibili all’interno delle prime 15 giornate di campionato. Con 25 gol fatti risulta essere la seconda formazione più prolifica dell’intero campionato. I gol subiti sono 10 risultando essere la migliore difesa del raggruppamento A, alla pari della Triestina.

In zona gol ed attenzionare le prestazioni dell’attaccante Mattia Bortolussi, non convocato nella sfida vinta in Coppa Italia proprio contro la Lumezzane, finita con il risultato di 2-0. Per gli ospiti il miglior marcatore risulta essere un duo: Spini e Cannavò con 3 reti l’uno. La squadra ospite ha realizzato 17 gol in campionato subendone uno in più per un totale di 18 punti in 15 partite. Lumezzane che in campionato arriva con quattro risultati utili consecutivi frutto di due vittorie contro Pro Patria e Virtus Verona, piin entrambi i casi arrivate lontano dal terreno di gioco amico. (Marco Genduso)

PADOVA LUMEZZANE: LA PRESENTAZIONE

Padova Lumezzane, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Padroni di casa che, ad oggi, sono ancora imbattuti (nove vittorie e sei pareggi) e che cercano di tornare alla vittoria per riprendersi la vetta. Dopo il pareggio contro la Pergolettese, infatti, il Mantova ha allungato di due lunghezze sui bianco-scudati. In casa Lumezzane, invece, quattro risultati utili di fila e diciotto punti che consentono di stazionare a metà classifica.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LUMEZZANE

Le probabili formazioni di Padova Lumezzane, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per i padroni di casa mister Vincenzo Torrente spazio al tandem offensivo composto da Bortolussi e Palombi mentre in porta ci sarà Donnarumma. Gli ospiti guidati in panchina da Arnaldo Franzini affideranno le chiavi del centrocampo a Taugordeau coadiuvato da Moscati e Calì nel 4-3-3 di partenza.

PADOVA LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Padova Lumezzane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.05, mentre l’eventuale successo dell’undici neopromosso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.10.











