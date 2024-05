DIRETTA VICENZA PADOVA/ Video streaming tv: ci sono anche 14 incroci in A (playoff Serie C, 22 maggio 2024)

DIRETTA VICENZA PADOVA: I PRECEDENTI STORICI

Parlando della diretta di Vicenza Padova dobbiamo chiaramente ricordare che queste due squadre si sono affrontate anche in Serie A: lo hanno fatto in due epoche diverse, la prima particolarmente estesa perché si va dal 1955 al 1962, ininterrottamente e dunque per sette stagioni consecutive, mentre abbiamo due episodi nel 1995-1996 quando il Vicenza era tornato nella massima serie (e di lì a poco avrebbe vinto la Coppa Italia e raggiunto la semifinale di Coppa delle Coppe, nel grande ciclo di Francesco Guidolin) e il Padova si trovava in Serie A per il secondo anno consecutivo, ma sarebbe poi retrocesso.

Il bilancio nel massimo campionato parla di cinque vittorie del Vicenza contro otto del Padova, con tre pareggi: l’ultima di sempre al Romeo Menti, nel settembre di 29 anni fa, era stata vinta dai padroni di casa grazie ai gol di Roberto Murgita e Marcelo Otero, con in mezzo il temporaneo pareggio di Nicola Amoruso. La partita di andata aveva invece fatto registrare la vittoria del Padova: tre gol con Andrea Cuicchi, Goran Vlaovic e autorete di Giovanni Lopez, negli ultimi due minuti il Vicenza aveva sfiorato la rimonta con Murgita e Gabriele Ambrosetti. (agg. di Claudio Franceschini)

VICENZA PADOVA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Vicenza Padova dovrete avere un abbonamento alla televisione satellitare: quest’anno Sky si occupa largamente del campionato di Serie C e l’andata dei quarti di finale playoff viene garantita da Sky Sport 252, canale che fa parte del pacchetto Calcio. In assenza di un televisore potrete comunque assistere alle immagini del match tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, utilizzando i dati del proprio abbonamento.

VICENZA PADOVA: FINALMENTE SI GIOCA!

Arriva con 24 ore di ritardo la diretta di Vicenza Padova: alle 20:45 di mercoledì 22 maggio si recupera infatti la partita valida per l’andata dei quarti playoff in Serie C 2023-2024. Il derby veneto si sarebbe dovuto giocare ieri sera, come le altre tre partite; la Prefettura di Vicenza ha invece disposto il rinvio per l’allerta meteo sul territorio, con lo stadio Romeo Menti che si trova in una zona considerata a rischio. Poco male: smaltita l’attesa, finalmente ci possiamo concentrare sulla diretta di Vicenza Padova che è un derby veneto davvero intrigante.

Il LaneRossi, terzo nel girone A, ha esordito nei playoff superando il Taranto per il rotto della cuffia, facendo valere il gol segnato in trasferta; il Padova ovviamente è all’esordio in quanto secondo nello stesso girone, i biancoscudati hanno ceduto al Mantova nella corsa alla promozione diretta e ancora una volta si devono accontentare della post season. Sarà certamente una sfida interessante ed entusiasmante, aspettando che la diretta di Vicenza Padova si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni di questo quarto di finale.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PADOVA

Stefano Vecchi può cambiare qualcosa per la diretta Vicenza Padova, rispetto al pareggio del Menti contro il Taranro: in difesa Laezza, Cuomo e Golemic (davanti a Confente) dovrebbero giocare, a centrocampo si candidano Talarico per la destra (ma De Col è in vantaggio) e uno tra Fausto Rossi e Tronchin per sostituire Jean Freddi Greco o Ronaldo Pompeu da Silva – con la conferma di Cavion – anche in vista della partita di ritorno, davanti invece scalpita Jacopo Pellegrini che però deve vincere la forte concorrenza di Della Morte e, soprattutto, Franco Ferrari.

Nel Padova di Massimo Oddo il portiere sarà Antonio Donnarumma; in difesa Marco Perrotta e Luca Crescenzi sono i centrali con Belli e Villa sugli esterni, in mezzo al campo l’esperienza di Crisetig e Dezi e poi da capire chi sarà titolare tra Nicolò Bianchi e Varas. Nel tridente offensivo torna Liguori che era squalificato nell’ultima del girone A, giocherà lui a destra con Palombi o Radrezza a sinistra mentre Bortolussi e Zamparo si contendono la maglia da prima punta.

VICENZA PADOVA: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall'agenzia Snai, per la diretta di Vicenza Padova la squadra favorita è quella di casa ma c'è grande equilibrio nel pronostico: abbiamo un valore di 2,30 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che regola la vittoria del Vicenza, non lontana la cifra che guadagnereste puntando sul successo del Padova (segno 2) che ammonta a 3,25 volte la vostra giocata, infine l'eventualità del pareggio – regolata dal segno X – con questo bookmaker vi permetterebbe una vincita corrispondente a 2,90 volte l'importo che avrete pensato di investire.











