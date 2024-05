DIRETTA/ Padova Vicenza video streaming tv: tutti i numeri del gran derby veneto (25 maggio 2024)

DIRETTA PADOVA VICENZA, I TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Padova Vicenza: mercoledì sera ci eravamo concentrati sui precedenti andati in scena in Serie A, adesso possiamo dire che per due volte le due squadre venete, negli ultimi anni, si sono incrociate in gara secca e in entrambi i casi eravamo all’Euganeo. Il contesto era però quello della Coppa Italia Serie C: una vittoria a testa, la prima quella del Padova nel gennaio 2018 per gli ottavi di finale.

Una vittoria arrivata però a tavolino, senza giocare: il Vicenza, in crisi economica, aveva deciso di scendere in campo con la Berretti ma la tifoseria aveva bloccato la squadra giovanile (in maniera, va detto, pacifica) e alla fine la partita non era stata disputata. Un anno e mezzo più tardi, per il secondo turno, i biancorossi avevano espugnato l’Euganeo con un netto 4-1: nel primo tempo erano arrivati i gol di Rachid Arma, Davide Bianchi e Matteo Liviero, all’inizio della ripresa timida reazione del Padova con il tiro da fuori di Umberto Germano ma 12 minuti più tardi il Vicenza aveva definitivamente chiuso i conti con Leonardo Zarpellon. Ora il LaneRossi ha vinto anche l’andata dei quarti playoff: lo scenario parla abbastanza chiaro, ma il Padova ha certamente la capacità per invertire la sconfitta del Romeo Menti e prendersi la semifinale, anche se non sarà semplice. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE PADOVA VICENZA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per vedere la diretta tv Padova Vicenza c’è solo una possibilità ovvero essere abbonati a Sky. Tramite il pacchetto Calcio, sarà possibile assistere all’evento collegandosi al canale numero 253.

Se non vi è possibile visionare la partita in tv, allora ecco che vi viene in soccorso la diretta streaming attraverso Sky Go. Infatti, i clienti di Sky potranno accedere all’applicazione Sky Go e usarla su qualsiasi dispositivo mobile esistente.

TUTTO IN NOVANTA MINUTI

Ci sono partite che si presentano da sole, proprio come la diretta Padova Vicenza. Il ritorno dei quarti di finale di playoff di Serie C, in programma sabato 25 maggio alle ore 20:30, vede i padovani obbligati a vincere con almeno due gol di scarto. Questo poiché il Vicenza ha vinto per 2-0 nella sfida d’andata.

Ci sarà tanta attesa per una sfida che consegnerà ad una delle squadre il pass per le semifinali. Le due squadre hanno visto il Padova terminare al secondo posto, a +6 rispetto al Vicenza nel Girone A vinto dal Mantova. I tifosi del Padova vorrebbe evitare un’altra cocente delusione dopo quella avuta in finale di Coppa Italia Serie C contro il Catania.

PADOVA VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Padova Vicenza. I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 4-3-3. In porta Donnarumma, difesa a quattro composta da Capelli, Delli Carri, Faedo e Villa- A centrocampo ci saranno Fusi, Crisetig e Varas mentre a formare il terzetto offensivo Liguori, Bortolussi e Valente.

Il Vicenza replica con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali presente Confente, difeso qualche metro più avanti dal trio Cuomo, Golemic e Sandon. Talarico e Costa agiranno larghi mentre Tronchin e Ronaldo in cabina di regia. Della Morte agirà da trequartista dietro a Pellegrini e Ferrari. PADOVA VICENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse di Padova Vicenza. Il segno 1 è dato a 2.17 opposto al 2 secco a 3.35. Il pareggio è offerto a 3.15. L’Over 2.5 è quotato 2.23 dunque meno probabile sulla carta dell’Under a 1.54. Discrepanza minore, ma comunque presente anche per Gol (2.02) e No Gol (1.71).

