Diretta/ Padova Pro Vercelli, streaming video e tv: all’Euganeo arrivano i Leoni

DIRETTA PADOVA PRO VERCELLI: I PIEMONTESI PER CONFERMARSI

La diretta Padova-Pro Vercelli, in scena venerdì 23 dicembre alle ore 14:30, è una delle sfide più interessanti della ventesima giornata del Girone A di Serie C. Il Padova, non in un ottimo periodo di forma come testimoniano le tre sconfitte nelle ultime cinque partite, è chiamata tra le mura amiche a fermare una Pro Vercelli che sembra non conoscere più la parola sconfitta.

Infatti i piemontesi sono reduci da sei risultati utili consecutivi da fine novembre in poi, tra cui due vittorie contro Sangiuliano City e Pordenone. Il Padova dovrà dimostrare di valere i playoff affrontando una squadra così in forma, ma potendo contare sul fattore casa. I biancorossi sono una squadra difficile da affrontare nella propria tana visto che hanno perso solamente due volte in dieci incontri casalinghi di quest’anno. D’altro canto la Pro Vercelli può far forza su un recente rendimento esterno positivo con due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite lontano dal Piemonte.

PADOVA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova–Pro Vercelli è disponibile su Eleven Sports attraverso l’acquisto dell’abbonamento stagionale oppure quello mensile della piattaforma. Dopodiché Padova Pro Vercelli potrà essere trasmesso in diretta streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo mobile. Tutta la Lega Pro e i relativi gironi sono trasmessi su Elevent Sports. Per Padova–Pro Vercelli non è prevista invece la diretta su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA PRO VERCELLI

Passiamo alle probabili formazioni con il Padova che ha abituato a vari cambiamenti nelle ultime gare giocate, ma che dovrebbe dar continuità al 4-2-3-1 visto contro il Mantova schierando Donnarumma tra i pali, difesa da destra verso sinistra composta da Belli, Gasbarro, Valentini e Curcio, centrocampo a due con Cretella e Dezi, trequarti con Piovanello a destra, Liguori a sinistra e Vasic alle spalle dell’unica punta Ceravolo.

Per la Pro Vercelli invece 4-3-2-1: Valentini a difendere la porta, Renault e Anastasio terzini rispettivamente a destra e sinistra con la coppia centrale formata da Cristini e Perrotta. Saco mezzala destra, Corradini regia e Calvano a sinistra. Vergara e Della Morte invece supporteranno l’unica punta e numero dieci Comi. Un attacco molto prolifico viste le sette reti del duo Della Morte-Comi e i due centri di Vergara.

PADOVA PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Padova-Pro Vercelli viene vista dai bookmakers come una partita dove il fattore casa potrebbe fare la differenza ancor più del reale stato di forma delle squadre. Dalle quote, infatti, notiamo su Snai favorita la vittoria dei biancoscudati a 2.10 mentre il successo dei piemontesi è dato a 3.40. Poco meno, a 3.10, il pareggio tra le due compagini. L’esito Gol, con entrambe le squadre a segno, viene quotato a 1.95 contro l’1.73 del No Gol. Gli esperti non vedono una partita da troppe reti visto che l’over 2.5 viene quotato a 2.25, più accessibile come idea dei bookmakers un semplice over 1.5 a 1.40. L’1-0 dell’andata in favore della Pro Vercelli viene dato a 8.50 mentre l’1-1, risultato messo a referto da ambedue le squadre nei loro rispettivi ultimi turni di campionato, è a 6.25.

