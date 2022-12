Video/ Padova Mantova (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO PADOVA MANTOVA (1-1): LA PARTITA

Finisce 1-1 allo stadio Euganeo di Padova, al termine del secondo tempo di questa gara valida per la diciannovesima giornata di Serie C, Girone A, dovei padroni di casa ed il Mantova non sono riusciti a prevalere l’una sull’altra. Match frizzante, che ha regalato molte emozioni e occasioni da rete, ma che di fatto si è deciso in tre minuti: al 12esimo Liguori mette giù Ceresoli in area di rigore, e Guccione è perfetto nella trasformazione dagli 11 metri. Ingenuità del numero 21 della formazione veneta. Mentre al 15esimo Gerabudo è sfortunatissimo a deviare una palla insidiosa, depositandola nella porta difesa dal proprio estremo difensore. Autogol goffo del numero 11.

Nella ripresa un doppio legno clamoroso del Padova sveglia il Mantova: Dezi fa partire una conclusione perfetta che si stampa sul palo, poi sulla ribattuta Cretella è il più lesto di tutti ad anticipare la retroguardia avversaria, ma il suo tap-in viene prodigiosamente salvato da un difensore e la sfera va a sbattere sulla traversa. Nel finale tripla occasione per i veneti, che avrebbero meritato la vittoria: all’84esimo De Marchi rischia di provocare l’autogol di Iotti, al’89esimo Gasbarro prende il tempo al diretto marcatore e con un’incornata imponente sfiora il 2-1, mentre in pieno recupero Russini, appena entrato, gonfia soltanto l’esterno della rete, dando al pubblico l’illusione del gol.

VIDEO PADOVA MANTOVA (1-1): IL TABELLINO

Padova (4-2-3-1): Donnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro, Curcio; Dezi, Cretella (11’ st Jelenic); Liguori (1’ st De Marchi), Vasic (23’ st Germano), Piovanello (1’ st Radrezza); Ceravolo (31’ st Russini ). A disposizione: Zanellati; Fortin; Ilie; Gagliano; Calabrese; Zanghi. All: Vincenzo Torrente 6.

Mantova (4-3-3): Chiorra ; Matteucci (1’ st Silvestro ), Ghilardi , Iotti , Ceresoli; Gerbaudo ; De Francesco, Pierobon (18’ st Procaccio); Guccione (18’ st Paudice), Yeboah, Mensah (36’ st Cozzari ). A disposizione: Tosi; Malaguti; Ejjaki; Panizzi; Fontana; Darrel. All: Nicola Corrent.

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggia Calabria.

Reti: 12’ pt Guccione (rig.); 15’ pt aut. Gerabudo.

Note: ammoniti: Guccione; Vasic; Mensah; Silvestro – angoli: 8-2 – recupero: 0 e 4’.

