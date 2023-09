DIRETTA/ Padova Virtus Verona (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA PADOVA VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta tra Padova Virtus Verona è decisamente uno degli scontri più interessanti facenti parte della quinta giornata del campionato di serie C. Nonostante i pochi anni di professionismo della formazione ospite, le tue formazioni si sono affrontate la bellezza di 10 volte. Il 40% delle volte è arrivata una vittoria da parte del Padova; Un altro 40% ha visto la partita terminare in parità mentre in due circostanze, quindi il 20%, ad avere la meglio è stata proprio la formazione veneta.

Video/ Virtus Verona Vicenza (1-1) gol e highlights: Ferrari risponde a Demirovic (20 settembre 2023)

Il primo incontro è avvenuto nel 2019 terminato con il risultato di 0-0, si trattava di un’amichevole. Qualche settimana dopo le due formazioni si affrontarono nel campionato di serie C e ad avere la meglio fu il Padova con il risultato di 1-3. Ad andare a segno nel Padova Edoardo Soleri, oggi in forza al Palermo. La prima vittoria del Virtus Verona avvenne nel 2022 con un colpo esterno grazie al gol al novantunesimo di Manfrin. Altra vittoria nell’ultimo scontro cronologico con il risultato di 0-1, con annessa eliminazione dai play off per i biancoscudati. (Marco Genduso)

Video/ Padova Novara (2-0) gol e highlights: euganei in vetta alla classifica (Serie C, 20 settembre 2023)

PADOVA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Padova Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Virtus Verona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PADOVA VIRTUS VERONA: DERBY AD ALTA QUOTA!

Padova Virtus Verona, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Euganeo di Padova sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Derby da primato con entrambe le formazioni che occupano momentaneamente il primo posto in classifica nel girone A a quota 10 punti. I biancoscudati nel turno infrasettimanale hanno battuto il Novara con un secco 2-0, mettendo così in fila la terza vittoria consecutiva.

DIRETTA/ Padova Novara (risultato finale 2-0): tre punti meritati per gli euganei (Serie C 20 settembre 2023)

Dopo 3 vittorie in altrettante sfide di inizio campionato ha dovuto invece frenare la Virtus Verona, che ha comunque pareggiato in casa contro il Vicenza in un altro derby veneto che rappresenta a sua volta un big match nel girone, con gli scaligeri che stanno sorprendendo per qualità e concretezza in queste prime sfide stagionali. Il 14 maggio scorso la Virtus Verona ha vinto di misura l’ultima sfida di campionato disputata allo stadio Euganeo in casa del Padova.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Padova Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Varas, Radrezza, Cretella, Villa ; Bortolussi, Liguori. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Sibi; Faedo, Mazzolo, Cabianca; Daffara, Zarpellon, Metlika, Demirovic; Danti; Casarotto, Gomez.

PADOVA VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA