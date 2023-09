DIRETTA/ Virtus Verona Vicenza (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA VIRTUS VERONA VICENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Virtus Verona Vicenza rappresenta un derby veneto che però si è giocato poche volte: i precedenti sono appena 7, ma indicativi perché recenti. Il primo è dell’ottobre 2018; abbiamo quattro vittorie del Vicenza e due della Virtus Verona, unico pareggio uno 0-0 del febbraio 2020 al Romeo Menti. Nella passata stagione si sono curiosamente registrate due vittorie esterne: quella del Vicenza era arrivata a metà novembre, reti di Ronaldo Pompeu da Silva e Mario Ierardi con in mezzo il temporaneo pareggio realizzato da Domenico Danti.

Possiamo anche ricordare quale sia stato l’ultimo successo casalingo della Virtus Verona, che naturalmente è anche l’unico: bisogna tornare al febbraio 2019, sempre nel campionato di Serie C ma all’epoca nel girone B. Il gol decisivo era arrivato al 67’ minuto: punizione di Daniele Giorico e colpo di testa vincente di Alberto Rubbo. Sarà interessante scoprire come andranno le cose nel derby di oggi, ottavo capitolo nella rivalità di Virtus Verona Vicenza che quest’anno sono entrambe squadre con ambizioni. (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS VERONA VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Verona Vicenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Verona Vicenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS VERONA VICENZA: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH DI SERIE C

Virtus Verona Vicenza, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Il Vicenza si prepara per un confronto impegnativo contro la Virtus Verona, attualmente in testa alla classifica. La Virtus Verona, con il vicentino Casarotto e l’ex giocatore del Vicenza Domenico Danti, ha iniziato la stagione in modo sorprendente e vuole continuare su questa strada positiva, dopo essere rimasta a punteggio pieno grazie al poker in casa del Legnago Salus.

Per il Vicenza, reduce da una vittoria cruciale contro il Lumezzane, questa partita rappresenta una sfida importante. Mister Diana non sarà in panchina a causa di una squalifica, ma sicuramente motiverà i suoi giocatori in vista di questa importante sfida. Una vittoria consentirebbe al Vicenza di salire in testa alla classifica, magari in condivisione con altre squadre, ma rappresenterebbe comunque un segnale positivo per il resto della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi; Cabianca, Ruggero, Faedo, Daffara; Demirovic, Metlika, Zarpellon; Danti; Casarotto, Gomez. Risponderà il Vicenza allenato da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Confente; Ierardi, Golemić, Laezza; De Col, Ronaldo, Rossi, Cavion, Costa; Ferrari, Rolfini.

VIRTUS VERONA VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











